Фудбалер погинуо у језивој саобраћајној несрећи

Курир

10.11.2025

09:32

0
Фудбалер погинуо у језивој саобраћајној несрећи
Фото: Pexels

Хорор вијести стигле су нам из комшилука. Саобраћајна несрећа са трагичним исходом догодила се у Румунији, у близини Крајове, где су погинуле двије особе, међу којима се налазио и фудбалер локалног клуба који за сада није именован, а познато је да има 36 година.

Према писању румунских медија, до несреће је дошло када је фудбалер (36) прешао у супротну траку и изазвао директан судар са возилом које му је долазило у усрет. Оба озача су погинула, док се жена из другог аутомобила налази у тешком стању и у болници јој се боре за живот.

"По доласку на лице мјеста утврђено је да постоје три жртве, заробљене у возилима. Једна особа женског пола превезена је у болницу са повредама, док је код преостале двије, након извлачења из аутомобила, констатована смрт", саопштио је Корнел Барбу из ИСУ Дољ.

Евро паре новац

БиХ

Полиција Брчко дистрикта упозорила грађане на појаву филмских новчаница

Послије несреће, огласио се и један од свједока догађаја.

"Заједно са медицинским техничарем из хитне помоћи отворио сам врата са стране сувозача. Поставили смо браунилу, инфузију, остали поред девојке и покушали да урадимо све што је могуће да јој помогнемо. Први пут у животу видим нешто тако - било је трагично, био сам тамо кад су преминули.

Изашао сам из аута, пришао сам његовом возилу. Он је тада испуштао душу, а и онај други момак је још мало био жив. Тамо с десне стране била је и једна дјевојка, па сам покушао да отворим врата", рекао је други сведок.

Наводи се да је фудбалер ишао невјероватном брзином, као и да је гледао у телефон у тренутку несреће, пише Курир.

poginuo fudbaler

