Упозорење за маникирке: Овај гел лак се повлачи са тржишта

Информер

10.11.2025

09:27

0
Фото: Unsplash

РАКЕПС систем за брзу размјену информација о небезбједним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ обавјештава потрошаче да се са тржишта повлачи УВ гел лак за нокте.

Ради се о УВ гел лаку за нокте са шљокицама у љубичастој боји који продаје бренд "Силан" и доступан је за онлајн поручивање.

Назив спорног модела је "Лила Рејнбов СГР9", упакован у црну стаклену бочицу са пластичним затварачем и количина је 15 милилитара.

Наиме, производ садржи 2-хидроксиетил метакрилат (ХЕМА) и хидрокинон метилетар (мекинол), који су забрањени у производима за нокте за употребу широке потрошње. ХЕМА изазива озбиљну иритацију ока, иритацију коже и може изазвати алергијску реакцију.

Производ није у складу са Уредбом о козметичким производима, пише Информер.

manikir

povlačenje sa tržišta

