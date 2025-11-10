Упозорење за маникирке: Овај гел лак се повлачи са тржишта

Извор:
10.11.2025
РАКЕПС систем за брзу размјену информација о небезбједним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ обавјештава потрошаче да се са тржишта повлачи УВ гел лак за нокте.
Ради се о УВ гел лаку за нокте са шљокицама у љубичастој боји који продаје бренд "Силан" и доступан је за онлајн поручивање.
Назив спорног модела је "Лила Рејнбов СГР9", упакован у црну стаклену бочицу са пластичним затварачем и количина је 15 милилитара.
Наиме, производ садржи 2-хидроксиетил метакрилат (ХЕМА) и хидрокинон метилетар (мекинол), који су забрањени у производима за нокте за употребу широке потрошње. ХЕМА изазива озбиљну иритацију ока, иритацију коже и може изазвати алергијску реакцију.
Производ није у складу са Уредбом о козметичким производима, пише Информер.
