Фатална грешка приликом одмрзавања вјетробрана: Довољан је један корак да избјегнете штету

10.11.2025

09:12

Фатална грешка приликом одмрзавања вјетробрана: Довољан је један корак да избјегнете штету
Фото: Unsplash

Многи возачи током зимског периода и јутарње журбе посегну за погрешним алатима приликом одмрзавања вјетробрана, а стручњаци откривају шта је рјешење.

Оно што би требало да буде брзо рјешење често се претвори у скупу поправку. За власнике аутомобила који немају гаражу, зимска јутра значе редовно стругање леда са вјетробранског стакла. Међутим, стручњаци упозоравају да покушај убрзавања овог посла „паметним триковима“ може довести до озбиљне и скупе штете.

Када смо у журби, а стакло прекривено дебелим слојем леда, многи посежу за топлом водом, што је, како упозоравају АДАЦ и Декра, велика грешка.

илу-око-15102025

Свијет

Деценијама глумила да је слијепа, разлог је невјероватан

Истина је да ће лед нестати, али врло лако може нестати и стакло. Нагла промјена температуре, разлика између топле воде и залеђеног вјетробрана, често доводи до пуцања стакла. Тако се покушај брзог рјешења претвара у високу трошковну ставку, јер замјена ветробрана може коштати неколико стотина евра.

Ни употреба млаке или хладне воде не помаже, она само делимично отопи лед, који се затим поново заледи и створи још дебљи слој. Умјесто да се уштеди вријеме, посао постаје још тежи и дужи.

Стручњаци препоручују класични стругач за лед

Најсигурније је користити пластични стругач са две стране, назубљену за дебљи слој леда и глатку за тањи. Важно је не притискати превише и не стругати нагло, јер ситне честице прљавштине могу изгребати стакло. Алтернативно, могу се користити спрејеви за одлеђивање који садрже алкохол и друге хемијске компоненте, они ефикасно отапају лед без оштећења стакла. Ипак, треба пазити да не оставе трагове или мрље, пише Јутарњи.хр.

Превенција је најбоља заштита

Како бисте избјегли јутарње стругање, аутомобил можете прекрити заштитном фолијом против леда, која се на интернету може набавити већ за око 10 евра. У нужди може послужити и чврст комад картона, али никако старе новине – оне се лијепе за стакло и тешко се скидају, наводи БизПортал.

