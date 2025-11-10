Logo
Чешки туриста погинуо у тешкој несрећи, мотоциклисти се боре за живот

СРНА

10.11.2025

08:56

0
Чешки туриста погинуо у тешкој несрећи, мотоциклисти се боре за живот

Чешки туриста /44/ погинуо је у саобраћајној несрећи у насељу Свети Филип и Јаков у Задарској жупанији, а за живот се бори мотоциклиста који је налетио на њега.

Несрећа се догодила јуче у 18.35 часова на државној цести ДЦ-8.

Из задарске полиције наводе да је, према резултатима увиђаја, 36-годишњи возач управљао мотоциклом задарских регистарских ознака из смјера Задра према Шибенику.

Возећи брзином неприлагођеном стању, и условима на коловозу, у насељеном дијелу мјеста налетио је на пјешака који је пут прелазио ван обиљеженог пјешачког прелаза.

Хрватски медији медији пишу да је возио више од 160 километара на час.

Након силовитог судара, мотоциклиста је возилом пао на пут те наставио неконтролисано да клизи, након чега је ударио у бетонски зид. Нажалост, пјешак, 44-годишњи држављанин Чешке, преминуо је на лицу мјесту од задобијених повреда.

Тешко повријеђени 36-годишњи мотоциклиста хитно је превезен у задарску болницу, гдје су му утврђене тешке тјелесне повреде опасне по живот.

На мјесто несреће одмах су упућене све службе. Увиђај је водио жупанијски државни тужилац и трајао је до 22.10 часова. За то вријеме саобраћај је на наведеној дионици био обустављен и одвијао се обилазним правцима. Полиција проводи криминалистичко истраживање како би се утврдиле све релевантне околности ове трагедије.

Хрватска

Саобраћајна несрећа

