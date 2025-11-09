Када можемо очекивати стабилизацију тржишта пелета у Српској

Аутор:Marko M
09.11.2025
19:20
Коментари:0
Сезона Гријања тек што је почела, а грађани БиХ се суочавају са отежаном набавком пелета.
Цијене су нешто веће него раније. Потражњу кажу условљава то што је ове године повећан број инсталисаних пећи.
Преко тридесет хиљада нових корисника пребацило се на кориштење пелета.
"Ти нови корисници кад узму пећи они мисле пелета ће бити увијек и може купити. Сви су мировали, нико није тражио. Произвођачи су их вукли за рукав, потрошаче питали јесте набавили.. Тако да имамо сад велики притисак, велику тражњу“, каже Горан Ивановић, представник произвођача пелета у БиХ.
Цијене пелета у региону значајно су више него у Републици Српској. У зависности од врсте, цијена у Српској тренутно износи између 450 и 550 КМ по тони, док у земљама региона цијена достиже 700 КМ.
"Код нас јесте било дошло до повећања али не енормно у оној количини о којој се прича у Федерацији. Република Српска више производи пелета него што троши док је у Федерацији обрнуто неких 70 на према 30 одсто однос производње и потрошње. Тако да овдје код нас није било проблема криза и недостатка", рекао је Секретар Удружења шумарства и прераде дрвета Привредне коморе Републике Српске Игор Андрић.
Произвођачи настоје да сви корисници буду на вријеме снабдјевени сортиментима, кажу, и поред притиска који тренутно имају, успијевају да изврше снабдијевање које захтјева тржиште.
"Желимо ову лошу ситуацију да претворимо у добру. Ми имамо потенцијал да постанемо регионални лидери у производњи пелета.. И у извозу пелета, али и на домаћем тржишту и ово није добра ситуација и желимо да заштитимо домаћег потрошача и то није добро“, каже Ивановић.
Недостатак пелета у Републици Српској условљава и извоз. Од септембра је дошло до повећане потражње пелета из земаља ЕУ што се рефлектовало недостатком пелета на нашем тржишту.
"Ако се јавимо нашем произвођачу да желимо да купимо пелет вјероватно ћемо да добијемо информацију да нема на стању или да морамо да чекамо.. Значи да је производња ипак оријентисана ка извозу и сигурно да извоз угрожава", Каже Зоран Ђурашиновић предсједник Удружења дрвопрерађивача.
Поскупљење пелета представља удар на кућни буџет, али пелет у Српској и даље остаје један од најповољнијих у односу на земље региона.
Произвођачи поручују да ће у наредном периоду доћи до потпуне стабилиазације тржишта која ће са собом донијети бољу снабдјевеност тржишта.
