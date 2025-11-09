Logo
Пробијен фронт: Руси заузели једно од кључних мјеста

Извор:

Б92

09.11.2025

19:06

Пробијен фронт: Руси заузели једно од кључних мјеста
Фото: Tanjug/AP/Russian Defense Ministry Press

Украјински војни аналитички пројекат "Дип Стејт" послао је драматично упозорење суграђанима - Руси су освојили мјесто Успињевку у Запорошкој области.

"Непријатељ је окупирао Успињевку, као и напредовао у близини Степове Новоселивке, Злаходе, Сладког и Охотничег", наводи се у саопштењу.

policija hrvatska

Регион

Полиција чува Српски културни центар у Загребу

Успињевка се налази поред Павливке, чије заузимање су 6. новембра пријавили аналитичари из "Дип Стејта", али су у Оружаним снагама Украјине ту информацију демантовали.

У суботу, "Дип Стејт" је објавио информацију да је "непријатељ заузео Успињевку и Павливку, као и да је блокирао украјинске јединице у Новомиколајивки".

Осим тога, борбе са диверзантским групама водиле су се у Сладком и Ривнопиљу. У Привиљу, Новом и Новоуспењивском "непријатељ има најмање присуство".

Додик са супругом палог борца

Република Српска

Огласио се Додик након дирљивог сусрета са супругом погинулог борца

Према подацима "Дип Стејта", ситуација у Успињевки погоршала се након што је 50 одсто људства повучено ради спасавања положаја код Вишњовог.

Нешто раније, украјински партизани саопштили су да су Русима задали озбиљан ударац на Криму.

