Украјински војни аналитички пројекат "Дип Стејт" послао је драматично упозорење суграђанима - Руси су освојили мјесто Успињевку у Запорошкој области.
"Непријатељ је окупирао Успињевку, као и напредовао у близини Степове Новоселивке, Злаходе, Сладког и Охотничег", наводи се у саопштењу.
Успињевка се налази поред Павливке, чије заузимање су 6. новембра пријавили аналитичари из "Дип Стејта", али су у Оружаним снагама Украјине ту информацију демантовали.
У суботу, "Дип Стејт" је објавио информацију да је "непријатељ заузео Успињевку и Павливку, као и да је блокирао украјинске јединице у Новомиколајивки".
Осим тога, борбе са диверзантским групама водиле су се у Сладком и Ривнопиљу. У Привиљу, Новом и Новоуспењивском "непријатељ има најмање присуство".
Према подацима "Дип Стејта", ситуација у Успињевки погоршала се након што је 50 одсто људства повучено ради спасавања положаја код Вишњовог.
Нешто раније, украјински партизани саопштили су да су Русима задали озбиљан ударац на Криму.
За даними аналітичного проєкту DeepState, російські війська окупували село Успенівка Запорізької області.— inco-gnito (@IncognitoBD) November 9, 2025
За даними DeepState, ситуація в Успенівці погіршилася після того, як було забрано 50% особового складу на порятунок ділянки біля Вишневого pic.twitter.com/rsyEB1TpNf
