Мајка случајно прегазила једногодишње дијете

Извор:
Агенције
09.11.2025
16:20
Коментари:0
У једном мјесту у Горњој Аустрији, недалеко од границе с Њемачком, догодила се тешка породична трагедија.
Млада мајка случајно је прегазила своју једногодишњу кћерку док је аутомобилом излазила уназад из гараже.
Свијет
Скоро сваки Американац добија по 2.000 долара
Према информацијама полиције, несрећа се догодила у суботу навече у округу Шардинг, око 20 километара јужно од Пасауа.
Родитељи су у гаражи мијењали гуме на аутомобилу, а након што су завршили, 29-годишња мајка је сјела за волан и кренула уназад.
У том тренутку је, како се наводи, осјетила ударац и одмах зауставила возило.
Регион
Цвијановић: Срамно ћутање Европске уније
Када је изашла, затекла је кћерку испод аутомобила.
Отац дјевојчице је покушао подићи возило дизалицом, али помоћ је стигла прекасно.
Хитна помоћ је убрзо стигла на лице мјеста, но упркос покушајима реанимације, дјевојчица је преминула на мјесту несреће.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч1
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
19
35
19
32
19
28
19
24
19
20
Тренутно на програму