Logo
Large banner

Мајка случајно прегазила једногодишње дијете

Извор:

Агенције

09.11.2025

16:20

Коментари:

0
Мајка случајно прегазила једногодишње дијете
Фото: Pixabay

У једном мјесту у Горњој Аустрији, недалеко од границе с Њемачком, догодила се тешка породична трагедија.

Млада мајка случајно је прегазила своју једногодишњу кћерку док је аутомобилом излазила уназад из гараже.

novac новац пекселс

Свијет

Скоро сваки Американац добија по 2.000 долара

Према информацијама полиције, несрећа се догодила у суботу навече у округу Шардинг, око 20 километара јужно од Пасауа.

Родитељи су у гаражи мијењали гуме на аутомобилу, а након што су завршили, 29-годишња мајка је сјела за волан и кренула уназад.

У том тренутку је, како се наводи, осјетила ударац и одмах зауставила возило.

цвијановиц2

Регион

Цвијановић: Срамно ћутање Европске уније

Када је изашла, затекла је кћерку испод аутомобила.

Отац дјевојчице је покушао подићи возило дизалицом, али помоћ је стигла прекасно.

Хитна помоћ је убрзо стигла на лице мјеста, но упркос покушајима реанимације, дјевојчица је преминула на мјесту несреће.

Подијели:

Тагови:

несрећа

трагедија

Аустрија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Организовани напади да се сруши Српска трају три деценије

3 ч

0
Напад на судију у Београду

Фудбал

Објављен снимак: Овако је нападнут српски судија

3 ч

0
Банкротирали смо: Јелена Ђоковић изненадила признањем

Сцена

Банкротирали смо: Јелена Ђоковић изненадила признањем

3 ч

2
Ауто у којем је изгорио руски бизнисмен

Свијет

Језиве фотографије аута у којем је изгорио руски бизнисмен

4 ч

1

Више из рубрике

Скоро сваки Американац добија по 2.000 долара

Свијет

Скоро сваки Американац добија по 2.000 долара

3 ч

0
Ауто у којем је изгорио руски бизнисмен

Свијет

Језиве фотографије аута у којем је изгорио руски бизнисмен

4 ч

1
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Свијет

Лавров: Русија и САД настављају дијалог о Украјини, окончање сукоба немогуће без уважавања руских интереса

5 ч

0
Фицо: Словачка против кориштења замрзнутих руских средстава за финансирање Украјине

Свијет

Фицо: Словачка против кориштења замрзнутих руских средстава за финансирање Украјине

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

35

Упозорење за возаче који иду на два ауто-пута у Српској

19

32

Мовембер: Важност превенције и бриге о мушком здрављу

19

28

Одбацио ''амерички сан'' и купио 330 дунума земље у Српској

19

24

Гдје је највише развода у Републици Српској

19

20

Када можемо очекивати стабилизацију тржишта пелета у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner