Фицо: Словачка против кориштења замрзнутих руских средстава за финансирање Украјине

Словачки премијер Роберт Фицо упозорио је да ће се његова земља успротивити кориштењу замрзнутих руских средстава за финансирање украјинске одбране.
- Словачка неће да учествује у било каквим правним, или финансијским аранжманима у циљу заплене замрзнутих средстава, уколико она буду трошена на војне трошкове Украјине - казао је јуче Фицо за словачки јавни сервис СТВР.
Европска унија настоји да постигне споразум о плану према којем би се приходи од замрзнутих руских средстава искористили како би се обезбедио зајам од 140 милијарди евра за Украјину, а да при том ова средства не буду заплијењена, наводи Политико.
Како наводи Политико, Фицо се и раније супротстављао потезима ЕУ према Москви, а много пута је запријетио да ће блокирати санкције Уније против Русије, користећи вето да би добио уступке по другим питањима.
