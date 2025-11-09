Logo
Large banner

Фицо: Словачка против кориштења замрзнутих руских средстава за финансирање Украјине

Извор:

Танјуг

09.11.2025

14:32

Коментари:

0
Фицо: Словачка против кориштења замрзнутих руских средстава за финансирање Украјине
Фото: Танјуг/АП

Словачки премијер Роберт Фицо упозорио је да ће се његова земља успротивити кориштењу замрзнутих руских средстава за финансирање украјинске одбране.

- Словачка неће да учествује у било каквим правним, или финансијским аранжманима у циљу заплене замрзнутих средстава, уколико она буду трошена на војне трошкове Украјине - казао је јуче Фицо за словачки јавни сервис СТВР.

Судија

Фудбал

Нови скандал у српском фудбалу: Нападнут судија!

Европска унија настоји да постигне споразум о плану према којем би се приходи од замрзнутих руских средстава искористили како би се обезбедио зајам од 140 милијарди евра за Украјину, а да при том ова средства не буду заплијењена, наводи Политико.

Како наводи Политико, Фицо се и раније супротстављао потезима ЕУ према Москви, а много пута је запријетио да ће блокирати санкције Уније против Русије, користећи вето да би добио уступке по другим питањима.

Подијели:

Таг:

Роберт Фицо

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мраз зима минус лист

Друштво

Прогноза за наредну седмицу: Ево када се очекује снијег

1 ч

0
Матијашевић: Подржавамо кандидатуру Синише Карана за предсједника Српске

Република Српска

Матијашевић: Подржавамо кандидатуру Синише Карана за предсједника Српске

1 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Сутра свјежије са кишом

2 ч

0
Додик и Каран у Теслићу

Градови и општине

Додик и Каран у Теслићу

2 ч

0

Више из рубрике

Кина ублажила рестрикције на извоз ријетких метала у САД

Свијет

Кина ублажила рестрикције на извоз ријетких метала у САД

2 ч

0
Песков: Путин то није наредио

Свијет

Песков: Путин то није наредио

2 ч

0
Орбан: Америка ће штитити економску стабилност Мађарске

Свијет

Орбан: Америка ће штитити економску стабилност Мађарске

2 ч

0
Убио супругу испред цркве док је у наручју држала њихово најмлађе дијете

Свијет

Убио супругу испред цркве док је у наручју држала њихово најмлађе дијете

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

10

Цвијановић: Срамно ћутање Европске уније

16

06

Каран: Организовани напади да се сруши Српска трају три деценије

16

03

Објављен снимак: Овако је нападнут српски судија

15

56

Банкротирали смо: Јелена Ђоковић изненадила признањем

15

49

Језиве фотографије аута у којем је изгорио руски бизнисмен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner