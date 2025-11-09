Logo
Сутра свјежије са кишом

09.11.2025

14:09

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Облачно са кишом и свјежије вријеме очекује се сутра на истоку Републике Српске и Федерације БиХ.

Уз ријеке и по котлинама у Крајини биће магле или ниске облачности. Послије подне и увече падавине ће слабити и постепено престати, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерена, на ударе и појачана бура.

Најнижа температура ваздуха од пет до осам, на југу до 11, у вишим предјелима од три, а максимална дневна од осам до 12, на југу до 15, у вишим предјелима од шест степени Целзијусових.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава претежно облачно вријеме, а слаба киша регистрована је на подручју Херцеговине, у централним и источним крајевима.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Приједор и Србац седам, Нови Град и Сарајево осам, Добој и Кнежево девет, Бањалука, Мркоњић Град, Шипово, Хан Пијесак, Сребреница, Калиновик и Чемерно 10, Фоча, Рибник и Тузла 11, Бијељина, Вишеград, Соколац и Гацко 12, Зеница 13, Требиње, Билећа и Мостар 15 степени Целзијусових.

