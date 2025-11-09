Сутра свјежије са кишом

09.11.2025
14:09
Коментари:0
Облачно са кишом и свјежије вријеме очекује се сутра на истоку Републике Српске и Федерације БиХ.
Уз ријеке и по котлинама у Крајини биће магле или ниске облачности. Послије подне и увече падавине ће слабити и постепено престати, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Градови и општине
Додик и Каран у Теслићу
Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерена, на ударе и појачана бура.
Најнижа температура ваздуха од пет до осам, на југу до 11, у вишим предјелима од три, а максимална дневна од осам до 12, на југу до 15, у вишим предјелима од шест степени Целзијусових.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава претежно облачно вријеме, а слаба киша регистрована је на подручју Херцеговине, у централним и источним крајевима.
Здравље
Колико чаша воде треба дневно да попију мушкарци, а колико жене?
Температура ваздуха у 13.00 часова: Приједор и Србац седам, Нови Град и Сарајево осам, Добој и Кнежево девет, Бањалука, Мркоњић Град, Шипово, Хан Пијесак, Сребреница, Калиновик и Чемерно 10, Фоча, Рибник и Тузла 11, Бијељина, Вишеград, Соколац и Гацко 12, Зеница 13, Требиње, Билећа и Мостар 15 степени Целзијусових.
Република Српска
2 ч1
Савјети
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Сцена
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
06
16
03
15
56
15
49
15
44
Тренутно на програму