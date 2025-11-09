Ђокић: Избором Синише Карана биће настављена политика заштите Српске

Извор:
Предсједник Социјалистичке партије /СП/ Петар Ђокић поручио је да ће избором Синише Карана за предсједника Републике Српске бити настављена политика заштите Српске која грађанима даје стабилност, сигурност, извјесност, обезбјеђује развој и мир као највећу благодет коју политика може пружи.
Он је рекао Срни да је Социјалистичка партија данашњим организационом састанком чланова у Бањалуци започела предизборну кампању, уз пуну подршку кандидатури Карана, који је данас присуствовао скупу СП у Бањалуци.
Ђокић је истакао да је Република Српска у протеклим годинама и деценијама имала константан развој, те да је избор Синише Карана, који се безброј пута доказао и као велики патриота, највећи гарант остварења политике сигурности, стабилности, заштите мира и развоја.
"Он је неко ко разумије смисао уставно-правног система у БиХ и сам Дејтонски мировни споразум. Као научни радник у области права безброј пута је многима отворио очи упозоравајући на важне правне чињенице. Истовремено је врло одлучан човјек, велики патриота у одбрани политике заштите Републике Српске од свих насртаја којих је, нажалост, у претходном периоду било јако много", рекао је Ђокић.
''СНСД неће учествовати ни у каквим расправама о имовини''
Он је навео да су геополитичке прилике почеле да се мијењају и да је политичка позиција Републике Српске другачија, да је она сада на путу остварења великог циља, а то је да спријечи разорно дјеловање високих представника и укаже на то колико је важно да домаће институције преузму управљање земљом.
Ђокић је нагласио да је велики политички заокрет који се десио изборила Република Српска својом политиком, на начин да је успјела да интернационализује проблеме који постоје у БиХ и скрене пажњу на њих.
"Дошло је до промјене у односу према БиХ, а и према Републици Српској, што нам пружа нову прилику да напредујемо, да се развијамо у духу онога што смо заједно дефинисали кроз Дејтонски мировни споразум", рекао је Ђокић.
Он је указао да сви знају да је Дејтонски мировни споразум компромис три народа, кроз који је сваки од њих тражио свој интерес.
1
0
4
0
