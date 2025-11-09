Додик и Каран у Теслићу

09.11.2025
14:08
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран посјетили су данас парохијски дом посвећен краљу Драгутину, који се гради у порти спомен-храма Пресвете Тројице у Теслићу.
Додик и Каран су дочекани испред храма на традиционалан српски начин хљебом и соли, а након тога одали су почаст погинулим српским борцима испред спомен-плоче у Спомен-храму.
Протојереј-ставрофор Миладин Вуковић упознао је високу делегацију о пројекту градње дома чија је предрачунска вриједност пет милиона КМ.
Дом краља Драгутина биће модеран објекат са двије куле – косовском која ће симболично представљати Светог кнеза Лазара и хиландарском која симболизује Светог Саву.
У Дому ће бити смјештене канцеларије, спомен-соба, библиотека и народна трпезарија.
