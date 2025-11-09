Logo
Large banner

Додик и Каран у Теслићу

09.11.2025

14:08

Коментари:

0
Додик и Каран у Теслићу
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран посјетили су данас парохијски дом посвећен краљу Драгутину, који се гради у порти спомен-храма Пресвете Тројице у Теслићу.

Милорад Додик и Синиша Каран Каран у Теслићу
Милорад Додик и Синиша Каран Каран у Теслићу

Додик и Каран су дочекани испред храма на традиционалан српски начин хљебом и соли, а након тога одали су почаст погинулим српским борцима испред спомен-плоче у Спомен-храму.

Протојереј-ставрофор Миладин Вуковић упознао је високу делегацију о пројекту градње дома чија је предрачунска вриједност пет милиона КМ.

Дом краља Драгутина биће модеран објекат са двије куле – косовском која ће симболично представљати Светог кнеза Лазара и хиландарском која симболизује Светог Саву.

У Дому ће бити смјештене канцеларије, спомен-соба, библиотека и народна трпезарија.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Синиша Каран

Теслић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Гужве на два гранична прелаза

Градови и општине

Гужве на два гранична прелаза

7 ч

0
Сјећање, понос и част: Обиљежен Митровдан у Невесињу

Градови и општине

Сјећање, понос и част: Обиљежен Митровдан у Невесињу

20 ч

0
Додик и Каран у посјети вишечланој породици Миљић код Лопара

Градови и општине

Додик и Каран у посјети вишечланој породици Миљић код Лопара

23 ч

0
Грађани у Тузли траже оставке након пожара у Дому пензионера и подвођења малољетница

Градови и општине

Грађани у Тузли траже оставке након пожара у Дому пензионера и подвођења малољетница

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

06

Каран: Организовани напади да се сруши Српска трају три деценије

16

03

Објављен снимак: Овако је нападнут српски судија

15

56

Банкротирали смо: Јелена Ђоковић изненадила признањем

15

49

Језиве фотографије аута у којем је изгорио руски бизнисмен

15

44

Младић из БиХ ухапшен у Никшићу због открића у његовом ауту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner