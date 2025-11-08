Сјећање, понос и част: Обиљежен Митровдан у Невесињу

Извор:
АТВ
08.11.2025
19:12
Тих ратних митровданских дана вријеме у Невесињу је било баш као данас. Тмурно, хладно, тешко кишовито. Невесињско небо је плакало заједно са породицама погинулих хероја.
- Колико је Ваш син имао година?
"Двадесетпет, завршио факултет, почео радити, био свој човјек. Диван, за десет", рекла је Илинка Лојпур, мајка погинулог борца.
- Кога сте изгубили?
"Мужа. Живот чини своје, мора да живи", рекла је Наста Гатало, супруга погинулог борца.
"Погинуо ми је човјек, син ми је остао од двије ипо године. Тешко је", рекла је Силвана Бошњак, супруга погинулог борца.
"Тешко је јер овдје има око 600 људи а ја сам их преко 300 познавао са којим са се дружио у школу ишао, данас их нема", рекао је Веселин Кљакић, борац.
Али има сјећања, поноса и части кажу невесињски борци. Зато је Митровдан у Невесињу велики дан.
"Митровдан овдје је нешто што значи одбрана, симбол одбране, симбол храбрости, вјере. Митровдан је донио слободу у слози у тој слози мора да остане Републике Српске", рекао је Синиша Шиповац, предсједник БО Невесиње.
"Најтежи и најболнији је осјећај када останете без свог саборца, без најбољег друга, колеге, брата то највише боли али вјерујте да ниједан рањеник се није жалио на ране него је само питао хоће ли бригада издржати и хоће се одбранити Невесиње и Херцеговина", рекао је Ранко Продановић, ратни комадант Невесињске бригаде.
Успјели су, Невесиње и Херцеговина су одбрањени од вишеструко бројнијег непријатеља. Зато је Митровдан слава Борачке организује Републике Српске. Дана када се сви сјете погинулих бораца али се и јаве они који су заборављени. Јавила се данас Марија.
"Свога оца упознала нисам, за руку га никада нисам узела. Било ми је двије године и чекам чекам да неко види", рекла је Марија Појужина, дијете погинулог борца.
Нису видјеле невесињске власти да Марија чека посао, некада су обећавали а некада понижавали, каже тужна и љута Невесињка. Представници републичких власти данас обећавају рјешење. Обећавају и осталим борцима боље услове.
"Ова Република српска је дала максимално и мислим да је то довољно за један пристојан живот. Не само борачки додатан него све друге видове од бањске рехабилитације, инвалиднина све се то константно повећава", рекао је Данијел Егић, министар рада и борачко-инвалидске заштите.
"Преко 40 дјеце овдје није запослено сигурно да планирамо нешто у наредном периоду да покушамо да ријешимо", рекао је Радан Остојић, предсједник БОРС-а.
У двије Митровданске офанзива погинуло је близу 70 бораца. Животе у одбрани Републике Српске дало је укупно 476 бораца Невесињске бригаде коју су чинили борци из Невесиња и долине Неретве, те једна јединица из Билеће.
