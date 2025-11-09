Заборавите пеглу: Трик с коцком леда стварно ради, стручњаци потврдили

09.11.2025
Пеглање је, без сумње, један од најомраженијих кућанских послова. Постављање даске, чекање да се пегла загрије и бескрајно пеглање прије изласка из куће – то никоме не прија
Према савјету који се проширио на Redditu, довољно је убацити једну коцкицу леда у сушилицу веша заједно са одјећом и укључити програм на двадесетак минута.
Резултат? Одјећа без набора.
"Ако убаците коцкицу леда у сушилицу с изгужваним комадом одјеће, након двадесетак минута нестају сви набори – пегла вам више неће требати", пише корисник профила Life Pro Tips на Redditu, преноси Клик.хр.
Коментари испод објаве брзо су се низали, а многи су навели да их је трик одушевио. Један корисник написао је: „Само притиснете ‘старт’, одете доручковати, а кад се вратите – кошуља је спремна. Не морате вадити пеглу, пунити је водом, постављати даску и чекати да се охлади.”
Други је додао: "Испрва сам био скептичан, али дјелује савршено".
Ипак, нису сви били одушевљени. Неколико корисника упозорило је на могуће ризике. „Мала количина воде могла би доспјети до грејног елемента и изазвати кратки спој. Врло мало вјероватно, али поприлично скупо ако се догоди“, написао је један корисник.
Други је истакао да такав начин кориштења сушилице повећава потрошњу струје:
"Ово троши много електричне енергије за само једну кошуљу. Ако то радите сваки дан, рачун за струју брзо ће порасти".
Упркос сумњичавости појединаца, стручњаци тврде да трик заиста функционише. Shadmaan Kader, директор текстилне компаније Pound a Metre, објаснио је за Ideal Home принцип иза ове методе:
"Када се коцкице леда отопе у загријаној сушилици, оне стварају пару. Та пара њежно опушта влакна тканине и тако смањује наборе, без потребе за директним додиром топлоте или притиска. У основи, то је природна верзија парне пегле".
С њим се сложио и Иан Palmer-Smith, стручњак за кућанске апарате из Domestic & Generala, који је додао: „За брзе резултате додајте неколико комада већ суве, лагане одјеће с коцкицама леда и покрените кратки циклус. Двије до три коцкице биће сасвим довољне. Међутим, трик је мање учинковит код тежих материјала.“
Оба стручњака истичу да овај трик најбоље дјелује на лаганим тканинама попут полиестера или мјешавина памука, док тежи материјали попут фармерки неће показати исте резултате.
"Кориштење високе температуре може произвести више паре, али и повећати ризик од скупљања или оштећења осјетљивих тканина", упозорио је Kader.
Додао је и да коцкице леда могу стварати буку док се котрљају унутар бубња, па као тишу алтернативу препоручује влажну крпицу.
Palmer-Smith се сложио и додао како се сличан учинак може постићи лаганим прскањем одјеће водом помоћу распршивача.
Према ријечима стручњака, важно је не претјеривати с количином одјеће у сушилици јер претрпани бубањ може онемогућити стварање довољне количине паре.
