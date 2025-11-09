Logo
Овај декоративни трик чини дом топлијим и смањује рачуне за гријање

Крстарица

09.11.2025

Завјесе радијатор дневни боравак
Фото: Pexels/Max Vakhtbovycn

Један од најједноставнијих, а често занемарених начина да уштедите јесте – правилна употреба завјеса. Овај практичан савјет не захтијева додатна улагања, а може значајно допринијети топлијем и пријатнијем дому током хладних мјесеци, а да притом смањите трошкове гријања.

„Постоји изненађујуће много паметних малих трикова које можете користити да бисте се угријали и смањили рачуне. Ово су неке од најбољих које би требало да имате на уму“, рекао је Давид Милошев, електричар.

Један од савјета укључује коришћење завјеса и ролетни. Не захтијева струју, али може направити велику разлику.

Како завјесе утичу на температуру у дому?

Дебеле завесе стварају додатни слој изолације између прозора и унутрашњег простора.

Затварањем завјеса ноћу спречава се губитак топлоте кроз стаклене површине и смањују трошкове гријања

Отварањем завјеса током дана омогућава се улазак сунчеве топлоте, што природно загријава простор.

На овај начин завјесе функционишу као природна баријера против хладноће, али и као пасивни извор топлоте када се користе правилно.

Практични савјети за максималну уштеду

Бирајте завјесе од дебљих материјала попут баршуна или термо-завјеса.

Поставите их тако да потпуно прекривају прозоре и да се спуштају до пода.

Током сунчаних дана, обавезно их размакните како би свјетлост и топлота ушле у простор.

Ноћу и у вјетровитим данима држите их затвореним ради очувања топлоте.

Колико се заиста може уштедјети?

Према истраживањима, правилна употреба завјеса може смањити трошкове гријања и губитак топлоте и до 25%, што се директно одражава на мање рачуне за гријање и струју. Овај трик је посебно користан у старијим становима и кућама гдје прозори немају савремену изолацију.

Еколошки и практични бенефити

Осим финансијске уштеде, овакав приступ доприноси и смањењу потрошње енергије, што значи мањи негативан утицај на животну средину. Дакле, завјесе нису само декоративни елемент, већ и ефикасан алат за енергетску ефикасност.

Једноставан трик са завјесама може значајно допринијети топлијем дому и нижим рачунима. Комбинација природне свјетлости током дана и изолације ноћу прави је рецепт за уштеду енергије без додатних трошкова.

