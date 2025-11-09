Обустава саобраћаја у двије бањалучке улице

Извор:
09.11.2025
Због отклањања оштећења и извођења радова обуставља се саобраћај у Улици књижевника Јована Бабића и Улици Петра Великог у Бањалуци.
Саобраћај је обустављен у Улици књижевника Јована Бабића, на дијелу од броја 255 до укрштања жељезничке пруге и пута који води према Бијелом Потоку.
Обустава саобраћаја је на снази до отклањања оштећења на коловозу у наведеној улици.
Од 10. новембра до 10. децембра, у времену од 8.00 часова до 17.00 часова - обустава саобраћаја за сва возила у Улици Петра Великог, на дијелу од броја 64 Ц до броја 102 Е због извођења радова на рехабилитацији саобраћајнице у насељу Чесма – Улица Петра Великог.
За вријеме извођења радова, регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин постављањем привремене саобраћајне сигнализације.
Моле се сви учесници у саобраћају за опрез и разумијевање, због отежаног одвијања саобраћаја за вријеме извођења радова.
