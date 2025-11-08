Logo
Врбасом поново запловио потопљени дајак

Извор:

СРНА

08.11.2025

09:58

Врбасом поново запловио потопљени дајак
Фото: Срна

Ријеком Врбас поново је запловио дајак чамац под именом "Кастра", који је раније био потопљен и преврнут у близини популарне плаже Абација.

Чамац "Кастра" важио је за један од симбола града Бањалуке, а бројни становници су апеловали да се извуче из Врбаса што је и учињено након Срнине објаве.

Дајак је врста чамца који се деценијама користи на ријеци Врбас на подручју Бањалуке и велика је туристичка атракција.

Новија историја овог врбаског чамца веже се за стару бањалучку породицу Замоло, италијанског поријекла, па не чуди што дајак многи у шали и збиљи називају гондолом.

Таг:

dajak

