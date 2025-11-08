Врбасом поново запловио потопљени дајак

Извор:
СРНА
08.11.2025
09:58
Коментари:0
Ријеком Врбас поново је запловио дајак чамац под именом "Кастра", који је раније био потопљен и преврнут у близини популарне плаже Абација.
Чамац "Кастра" важио је за један од симбола града Бањалуке, а бројни становници су апеловали да се извуче из Врбаса што је и учињено након Срнине објаве.
Свијет
Руска ПВО оборила 79 украјинских дронова
Дајак је врста чамца који се деценијама користи на ријеци Врбас на подручју Бањалуке и велика је туристичка атракција.
Новија историја овог врбаског чамца веже се за стару бањалучку породицу Замоло, италијанског поријекла, па не чуди што дајак многи у шали и збиљи називају гондолом.
Бања Лука
20 ч0
Бања Лука
20 ч0
Бања Лука
23 ч0
Бања Лука
1 д0
Најновије
Најчитаније
13
21
13
16
13
09
13
05
13
03
Тренутно на програму