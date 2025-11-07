Велики дио Бањалуке остаје без струје

Извор:
Из бањалучке “Електрокрајине” кориснике су обавијестили о планираним радовина на електромрежи током надолазећег викенда, а због тога ће дијелови већине насеља у граду остати без струје на 15 минута.
Ријеч је о радовима који ће се обављати у недјељу ујутро, и то од пет до пет часова и 15 минута.
У том периоду без струје ће бити дијелови насеља Центар, Кочићев Вијенац, Петрићевац, Нова Варош, Росуље, Паприковац, Лауш и Побрђе.
Као разлог због кога ће већи дио града остати без струје наводе се “радови електропреноса”.
Такође, због планираних радова, у недјељу ће од девет до 13 часова без струје бити и дио пословне зоне у Рамићима.
Радници ће изаћи на терен и у суботу, па од девет до 14 часова неће бити струје у дијелу улице Жарка Згоњанина.
