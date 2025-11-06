Пола вијека Универзитета у знаку сјећања на хероје студентске бригаде

Аутор:Маријана Ивељић
06.11.2025
19:41
Коментари:0
Пола вијека Универзитета у Бањалуци обиљежено је сјећањем на оне који су у темеље слободе уградили младост и живот. На платоу Правног и Машинског факултета служен је помен за 87 студената, асистената и радника Универзитета који су погинули у Одбрамбено-отаџбинском рату, као припадници Студентске бригаде.
„Када је ријеч о студентској бригади, ми кажемо да је наш рат био одбрамбени управо они показују да је ово уистину била одбрана отаџбине и огњишта. Они су имали само младост, срце и жељу да сачувају своју породицу и Републику“, рекао је министар за научно-технолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран.
Многе породице које долазе на ово мјесто чекају да сазнају судбину својих најмилијих. Међу њима је и Здравко Јоргић, отац несталог студента, који је пред крај рата отишао на фронт и никада се није вратио. Тридесет година касније, он и даље долази на помен у нади да ће наћи одговоре.
„Дошло је до пуцања линије, њих 57 је заробљено. Дио су стрељали, а дио одвели у Кривају. Ишао сам, тражио, али о њему ништа не знам", испричао је отац несталог студента Здравко Јоргић.
Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин поручио је да је сјећање на погинуле чланове академске заједнице обавеза свих.
„Имамо обавезу сјећања на настрадале припаднике наше академске заједнице, али и да чувамо Републику Српску. На свим појединцима и институцијама је да је штите“, истакао је ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин.
Почаст су одали и представници борачких организација. Њихова порука је да се не заборави жртва и да се слобода чува истом снагом с којом је одбрањена.
„Треба да будемо патриоте, да размишљамо као ти млади људи борци оног времена. Република Српска је трајна категорија и ми који смо се борили никада нећемо дозволити да јој ико науди. Нека је вјечна слава палим борцима“, казао је министар рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске Данијел Егић.
Педесет година Универзитета у Бањалуци обиљежено је не само јубилејом, већ и захвалношћу. Имена, уклесана у камен испред факултета, подсјетник су да Универзитет није само мјесто учења, него и сјећања да слобода, једном изборена, траје док има оних који је памте.
