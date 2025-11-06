Орбан: Улог висок, али преговори неће бити тешки јер познајем предсједника

Извор:
Мађарски премијер Виктор Орбан изразио је наду да ће обезбједити изузеће од америчких санкција уведених руским нафтним и гасним компанијама "Росњефт" и "Лукоил".
"Покушаћу да убиједим америчког предсједника Доналда Трампа у потребу за изузећем на сутрашњем састанку у Бијелој кући. Сви дипломатски преговори су тешки, али очекујем пријатељске и лаке преговоре", рекао је Орбан, разговарајући са мађарским новинарима у авиону на путу за Вашингтон.
Новинари су питали премијера да ли Мађарска може да обезбједи изузеће од санкција које се односе на испоруке енергената из Русије.
"Улог је висок, али преговори неће бити тешки јер познајем предсједника, а и он познаје мене. Упознати смо са темом, само треба да постигнемо договор", истакао је Орбан.
Одговарајући на коментар да се већ обратио Трампу са таквим захтјевом, али да амерички лидер још није дао позитиван одговор, Орбан је одговорио да шта се десило раније није важно.
"Једино што је важно јесте да ћемо се, када се постигне договор, руковати", напоменуо је Орбан.
Орбан је изразио наду да ће амерички лидер препознати потребу да Мађарској одобри изузеће од санкција, јер не би могла да задовољи своје потребе за нафтом и гасом без испорука из Русије.
"Ако се око тога договоримо, мађарска економија и 90 одсто мађарских домаћинстава биће спашени. Ако то не постигнемо, и економија и породице ће се суочити са тешким временима", нагласио је мађарски премијер.
