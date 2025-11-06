Полицајац побјегао са 400 хиљада евра!

06.11.2025
19:21
Начелник одјељења Дарничке полицијске управе у Кијеву, Јуриј Рибјански побјегао је са радног мјеста са више од 16 милиона гривни (400.000 евра) заплењених средстава за која је био одговоран, саопштила је портпаролка Државног истражног бироа (ДБР) Татјана Сапјан.
- ДБР ће истраживати истраживати случај злоупотребе службених овлашћења једног од руководилаца истражног одељења Дарничке полицијске управе. Иако се тачан износ још увек утврђује у истражном поступку, према прелиминарним подацима реч је о више од 16 милиона гривни - изјавила је Сапјан за украјинске медије, преноси Укринформ.
Како је раније саопштила украјинска полиција, Рибјански је нестао данас, након чега је покренута кривична истрага.
Према информацијама из истраге, Рибјански је био материјално одговорна особа и имао је приступ заплењеној имовини.
Поред тога, током провере унутрашње безбедности Националне полиције Украјине откривен је нестанак заплењених средстава.
