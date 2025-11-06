Снажан земљотрес погодио Турску

Извор:
Телеграф
06.11.2025
17:33
Земљотрес магнитуде 4,5 степени по Рихтеровој скали забиљежен је у четвртак, 6. новембра 2025. године у 17,15 часова, на подручју западног дијела Турске.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 39.24 и дужине 28.2 сјеверно од Измира.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 9 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију, пише Телеграф.
