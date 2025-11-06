Logo

Снажан земљотрес погодио Турску

Извор:

Телеграф

06.11.2025

17:33

Коментари:

0
Снажан земљотрес погодио Турску
Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде 4,5 степени по Рихтеровој скали забиљежен је у четвртак, 6. новембра 2025. године у 17,15 часова, на подручју западног дијела Турске.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 39.24 и дужине 28.2 сјеверно од Измира.

vladimir putin-05092025

Свијет

Путин подржао забрану вејпова

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 9 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију, пише Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Turska

Земљотрес

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драма код Чајнича: Аутом пуним д‌јеце бјежао од полиције

Хроника

Драма код Чајнича: Аутом пуним д‌јеце бјежао од полиције

52 мин

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Бања Лука

ФЗО оштро осудио понашање Градске управе Бањалука

57 мин

0
Путин подржао забрану вејпова

Свијет

Путин подржао забрану вејпова

48 мин

0
Ниленд преминуо у 25. години

Остали спортови

Ниленд преминуо у 25. години

44 мин

0

Више из рубрике

Путин подржао забрану вејпова

Свијет

Путин подржао забрану вејпова

48 мин

0
Правио базен у дворишту и пронашао злато

Свијет

Правио базен у дворишту и пронашао злато

1 ч

0
Бојан нестао прије 12 година, проглашен мртвим, а сада пронађен жив

Свијет

Бојан нестао прије 12 година, проглашен мртвим, а сада пронађен жив

1 ч

0
Супружници пронађени мртви у кревету, поред њих тест за трудноћу

Свијет

Супружници пронађени мртви у кревету, поред њих тест за трудноћу

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

15

Детаљи стравичне несреће у Чељиговићима: Повријеђена два возача

18

15

Пријећено смрћу Милораду Пуповцу

18

04

Холандска полиција заплијенила више од три тоне кокаина

18

04

Сидни Свини ухваћена у загрљају контроверзног менаџера

17

58

Директан судар два аутомобила, отежан саобраћај

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner