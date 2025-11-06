Правио базен у дворишту и пронашао злато

Извор:
Становник мјеста Невил сир Соне, близу Лиона, открио је злато у вриједности од око 700.000 евра док је копао базен у својој башти.
Током радова у мају, он је у земљишту пронашао пет златних полуга и више златника умотаних у пластичне кесе, пренијели су локални медији.
О проналаску је одмах обавијестио локалне власти, након чега је случај преузела Регионална дирекција за културне послове (ДРАЦ), која је искључила могућност да се ради о археолошком налазу.
Тиме је потврђено да је проналазач законски власник блага.
Према наводима полиције, златне полуге носе серијске бројеве који су омогућили да се утврди њихово поријекло.
Тако је утврђено да су претопљене прије највише двадесет година у једној компанији у региону Лиона и да су легално стечене.
Бивши власник земљишта је преминуо, а поријекло скривеног злата није познато.
Полиција је потврдила да у вези са овим случајем није забиљежена ниједна крађа нити пљачка, пише Телеграф.
