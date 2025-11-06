Трамп бијесан: Видјећемо како ће комуниста да води Њујорк

Извор:
Б92
06.11.2025
14:17
Коментари:0
Председник САД Доналд Трамп је изјавио да је спреман да сарађује са новоизабраним градоначелником Њујорка, Зохраном Мамданијем, али је истовремено нагласио да ће Мамдани морати да покаже "пуно поштовање" према Вашингтону ако жели да оствари успех.
Ове изјаве Трамп је дао након што је Мамдани представио чланове свог тима, недуго послије историјског избора на којем је постао први муслимански и јужноазијски градоначелник највећег града у Сједињеним Државама.
Реагујући на Мамданијеве изјаве из изборне ноћи, у којима је обећао да ће се супротставити Трампу, амерички предсједник је оцијенио те коментаре као "опасне".
"Он мора да покаже мало поштовања према Вашингтону, јер ако то не уради, нема шансе да успје. И ја желим да он успје. Желим да град успје", додао је Трамп, брзо појашњавајући да жели да Њујорк успје, а не нужно сам Мамдани.
Трамп је, раније у сриједу, сугерисао да ће његова администрација помоћи новом градоначелнику иако га је назвао "комунистом“.
"Комунисти, марксисти и глобалисти су имали своју прилику и донијели су само катастрофу. Сада да видимо како ће један комуниста водити Њујорк. Видјећемо како ће то испасти", рекао је Трамп на скупу Америчког пословног форума у Миамију на Флориди.
Мамдани, чији програм укључује бесплатну универзалну бригу о дјеци, бесплатан јавни превоз аутобусима и државне прехрамбене продавнице, одбацио је етикету комунисте, описујући себе као демократског социјалисту.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму