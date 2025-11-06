Logo

Трамп бијесан: Видјећемо како ће комуниста да води Њујорк

Извор:

Б92

06.11.2025

14:17

Коментари:

0
Трамп бијесан: Видјећемо како ће комуниста да води Њујорк
Фото: Танјуг/АП

Председник САД Доналд Трамп је изјавио да је спреман да сарађује са новоизабраним градоначелником Њујорка, Зохраном Мамданијем, али је истовремено нагласио да ће Мамдани морати да покаже "пуно поштовање" према Вашингтону ако жели да оствари успех.

Ове изјаве Трамп је дао након што је Мамдани представио чланове свог тима, недуго послије историјског избора на којем је постао први муслимански и јужноазијски градоначелник највећег града у Сједињеним Државама.

Реагујући на Мамданијеве изјаве из изборне ноћи, у којима је обећао да ће се супротставити Трампу, амерички предсједник је оцијенио те коментаре као "опасне".

"Он мора да покаже мало поштовања према Вашингтону, јер ако то не уради, нема шансе да успје. И ја желим да он успје. Желим да град успје", додао је Трамп, брзо појашњавајући да жели да Њујорк успје, а не нужно сам Мамдани.

Трамп је, раније у сриједу, сугерисао да ће његова администрација помоћи новом градоначелнику иако га је назвао "комунистом“.

"Комунисти, марксисти и глобалисти су имали своју прилику и донијели су само катастрофу. Сада да видимо како ће један комуниста водити Њујорк. Видјећемо како ће то испасти", рекао је Трамп на скупу Америчког пословног форума у Миамију на Флориди.

Одбацио етикету

Мамдани, чији програм укључује бесплатну универзалну бригу о дјеци, бесплатан јавни превоз аутобусима и државне прехрамбене продавнице, одбацио је етикету комунисте, описујући себе као демократског социјалисту.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Зохран Мамдани

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трампова три сценарија за Мадура и Венецуелу

Свијет

Трампова три сценарија за Мадура и Венецуелу

5 ч

0
Орбан: Од доласка Трампа политички мотивисане санкције су укинуте

Свијет

Орбан: Од доласка Трампа политички мотивисане санкције су укинуте

6 ч

0
Ово је "моћни сарадник" Доналда Трампа, увенула веза Сарајева и Вашингтона

БиХ

Ово је "моћни сарадник" Доналда Трампа, увенула веза Сарајева и Вашингтона

9 ч

2
Трамп неће присуствовати самиту Г20 у Јужноафричкој Републици

Свијет

Трамп неће присуствовати самиту Г20 у Јужноафричкој Републици

18 ч

0

Више из рубрике

Лукашенко отвара врата Бјелорусије: Украјинци могу доћи одмах

Свијет

Лукашенко отвара врата Бјелорусије: Украјинци могу доћи одмах

2 ч

0
Сијарто: Оптужбе против предсједника Додика поново се показале неоснованим

Свијет

Сијарто: Оптужбе против предсједника Додика поново се показале неоснованим

2 ч

0
Отац оставио кћерку (2) да умре у врелом ауту: На дан одласка у затвор пронађен мртав

Свијет

Отац оставио кћерку (2) да умре у врелом ауту: На дан одласка у затвор пронађен мртав

5 ч

0
Трампова три сценарија за Мадура и Венецуелу

Свијет

Трампова три сценарија за Мадура и Венецуелу

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

11

Супружници пронађени мртви у кревету, поред њих тест за трудноћу

16

11

Припадници ових знакова највећи су лажљивци

16

04

Сахрањен Младен Жижовић

15

59

Минић: Прекинут штрајк, радници РиТЕ Угљевик поново на послу

15

58

Народна скупштина Републике Српске усвојила више закона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner