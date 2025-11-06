Сијарто: Оптужбе против предсједника Додика поново се показале неоснованим

Извор:
Мађарски министар спољних послова, Петер Сијарто, поручио је да су се оптужбе против предсједника Милорада Додика поново показале неоснованим, пошто су власти на нивоу БиХ морале да одбаце додатне процесе против њега.
Сијарто је на Иксу подсјетио да су САД укинуле санкције предсједнику Додику и другим званичницима Републике Српске, чиме је ЕУ "изолована из кључног проблема", а то је осигуравање стабилности на Балкану, јер Брисел и поједине европске земље подривају тај циљ ловом на вјештице против српских лидера.
Yet again, allegations against @MiloradDodik have proven unfounded, as Bosnian authorities had to drop additional proceedings against the former President of Republika Srpska.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) November 6, 2025
The US has also lifted its sanctions, leaving the EU isolated on a crucial issue: ensuring the…
''Вријеме је да Западна Европа престане да са висине гледа лидере на Западном Балкану и да им држи лекције. Вријеме је да поштује одлуке народа региона и да почне да заснива односе са Западним Балканом на обостраном поштовању'', написао је Сијарто.
