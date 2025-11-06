Logo

Сијарто: Оптужбе против предсједника Додика поново се показале неоснованим

Извор:

АТВ

06.11.2025

13:23

Коментари:

0
Сијарто: Оптужбе против предсједника Додика поново се показале неоснованим
Фото: Printscreen/X/Milorad Dodik

Мађарски министар спољних послова, Петер Сијарто, поручио је да су се оптужбе против предсједника Милорада Додика поново показале неоснованим, пошто су власти на нивоу БиХ морале да одбаце додатне процесе против њега.

Сијарто је на Иксу подсјетио да су САД укинуле санкције предсједнику Додику и другим званичницима Републике Српске, чиме је ЕУ "изолована из кључног проблема", а то је осигуравање стабилности на Балкану, јер Брисел и поједине европске земље подривају тај циљ ловом на вјештице против српских лидера.

''Вријеме је да Западна Европа престане да са висине гледа лидере на Западном Балкану и да им држи лекције. Вријеме је да поштује одлуке народа региона и да почне да заснива односе са Западним Балканом на обостраном поштовању'', написао је Сијарто.

Петер Сијарто

Милорад Додик

