Пирати отели танкер, пуцали из митраљеза: Издато хитно упозорење

06.11.2025
Пирати, који су пуцали из митраљеза и бацали ручне гранате, укрцали су се на танкер од обале Сомалије.
Британска Агенција за поморску трговину издала је упозорење због напада за бродове који се крећу у том подручју.
"Капетан брода је пријавио да му се приближио један мали чамац. Мали чамац је пуцао из оружја и испаљивао ракетне гранате према броду", наводи се у саопштењу Агенције. Затим је посада чамца ушла на брод и отела га.. Приватна компанија је такође обавестила да је напад у току, наводећи да је мета био танкер који плови под заставом Малте, а који је пловио из Сике у Индији ка Дурбану у Јужној Африци.
Они сумњају да се ради о нападу сомалијских пирата, али ова информација није потврђена.
Шта се догодило са члановима посаде, још увијек није познато.
