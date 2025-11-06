Logo

Пирати отели танкер, пуцали из митраљеза: Издато хитно упозорење

Телеграф

06.11.2025

Пирати отели танкер, пуцали из митраљеза: Издато хитно упозорење
Пирати, који су пуцали из митраљеза и бацали ручне гранате, укрцали су се на танкер од обале Сомалије.

Британска Агенција за поморску трговину издала је упозорење због напада за бродове који се крећу у том подручју.

"Капетан брода је пријавио да му се приближио један мали чамац. Мали чамац је пуцао из оружја и испаљивао ракетне гранате према броду", наводи се у саопштењу Агенције. Затим је посада чамца ушла на брод и отела га.. Приватна компанија је такође обавестила да је напад у току, наводећи да је мета био танкер који плови под заставом Малте, а који је пловио из Сике у Индији ка Дурбану у Јужној Африци.

Они сумњају да се ради о нападу сомалијских пирата, али ова информација није потврђена.

Шта се догодило са члановима посаде, још увијек није познато.

