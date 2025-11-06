Logo

Нападнута предсједница Мексика: Мушкарац покушао да је ухвати за груди и пољуби, она га тужила

06.11.2025

Нападнута предсједница Мексика: Мушкарац покушао да је ухвати за груди и пољуби, она га тужила
Фото: Tanjug / AP

Предсједница Мексика Клаудија Шејнбаум је у сриједу рекла новинарима да је тужила једног пијаног младића који је ју је на улици загрлио, покушао да је пољуби и ухвати за груди што је њено обезбјеђење спријечило.

То се десило када су она и њен тим одлучили да од Националне палате до Министарства просвјете у Мексико Ситију оду пјешице, умјесто да се 20 минута возе аутомобилима.

Пролазници су је препознали и пришли јој са свих страна, а један од њих је кренуо да је грли и пипа, на шта је предсједница реаговала збуњено, уз осмијех - види се на кратком снимку.

Одмах су кренула питања о безбједности предсједнице, али је Шејнбаум одбацила савјете да повећа обезбјеђење или да промијени начин на који комуницира с грађанима.

Шејнбаум је новинарима рекла и да је тражила преиспитивање закона и поступака да би се женама олакшало пријављивање таквих напада и истакла да "Мексиканци треба да чују гласно и јасно 'Не!' јер лични простор жена не смије бити повређен".

Тагови:

Клаудија Шејнбаум

Мексико

