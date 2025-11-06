Logo

06.11.2025

Нови инцидент у Њемачкој због дрона, затворен аеродром
Фото: Tanjug/AP/Jon Cherry

Летови на аеродрому Хановер привремено су обустављени синоћ након што је у близини аеродрома примијећен дрон, потврдила је полиција.

Аеродром је био затворен од 22:00 до 22:45, након што је пилот пријавио да је уочио дрон, рекао је портпарол полиције за дпа.

Према првим информацијама, дрон је летио изнад оближње индустријске зоне, а три авиона су преусмјерена. Остали су успјели слетјети и полетјети, али уз мања кашњења.

Један од преусмјерених авиона требао је стићи из Франкфурта, али преусмјерен је у Хамбург, наводи дпа.

Слични инциденти и у другим њемачким аеродромима

Дронови су посљедњих дана више пута пореметили ваздушни саобраћај и у другим дијеловима Њемачке.

У нед‌јељу су летови у зрачној луци Бремен били обустављени готово сат времена због уоченог дрона, док је у петак навече аеродром Берлин Бранденбург био затворен отприлике два сата из истог разлога.

Дронови и даље представљају безбједносни ризик

Дронови представљају озбиљан безбједносни ризик у близини аеродрома јер могу ометати полијетања и слијетања авиона.

Њемачка контрола ваздушног саобраћаја забиљежила је ове године више инцидената с дроновима у аеродромима Бремен и Хановер, наводи дпа.

