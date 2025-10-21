Трагедија на војном аеродрому у Нишу: Погинуо падобранац

Извор:
Танјуг
21.10.2025
21:38
Припадник 63. падобранске бригаде Војске Србије десетар Лука Стојановић погинуо је данас приликом реализације редовних тренажних скокова на војном аеродрому "Наредник-пилот Михајло Петровић" у Нишу, саопштило је Министарство одбране.
Након несреће која се догодила око 14 часова, на лице мјеста су изашли органи војне полиције, а о догађају је у складу са законом обавештено Више јавно тужилаштво у Нишу.
Начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић је формирао комисију која има задатак да утврди све околности настанка овог ванредног догађаја.
Министар одбране Братислав Гашић и Мојсиловић упутили су телеграме саучешћа породици трагично страдалог падобранца Војске Србије.
Десетар Стојановић је рођен 24. јула 2004. године у Нишу, а на служби у Војсци Србије, као падобранац у 63. падобранској бригади, био је од 1. августа 2024. године, преноси Танјуг.
