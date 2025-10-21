Logo

Трагедија на војном аеродрому у Нишу: Погинуо падобранац

Извор:

Танјуг

21.10.2025

21:38

Фото: Pixabay

Припадник 63. падобранске бригаде Војске Србије десетар Лука Стојановић погинуо је данас приликом реализације редовних тренажних скокова на војном аеродрому "Наредник-пилот Михајло Петровић" у Нишу, саопштило је Министарство одбране.

Након несреће која се догодила око 14 часова, на лице мјеста су изашли органи војне полиције, а о догађају је у складу са законом обавештено Више јавно тужилаштво у Нишу.

Начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић је формирао комисију која има задатак да утврди све околности настанка овог ванредног догађаја.

Министар одбране Братислав Гашић и Мојсиловић упутили су телеграме саучешћа породици трагично страдалог падобранца Војске Србије.

Полиција-ноћ

Хроника

Тешка несрећа на путу Гацко - Билећа: Аутомобили слетјели с пута, у току извлачење

Десетар Стојановић је рођен 24. јула 2004. године у Нишу, а на служби у Војсци Србије, као падобранац у 63. падобранској бригади, био је од 1. августа 2024. године, преноси Тан‌југ.

