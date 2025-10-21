Logo

Петковић: У избалансираном извјештају Шина читав свијет чуо за насилне потезе Приштине на Србе

21.10.2025

20:30

Петковић: У избалансираном извјештају Шина читав свијет чуо за насилне потезе Приштине на Србе
Фото: Танјуг/АП

Директор Канцеларије Владе Србије за Косово и Метохију Петар Петковић изјавио је вечерас да се током данашње сједнице Савјета безбједности УН чуо "избалансиран извјештај" замјеника специјалног представника генералног секретара УН и в.д. шефа УНМИК-а Милберта Донгџон Шина у коме је читав свијет могао да чује за једностране и насилне потезе Приштине којим Аљбин Курти ствара немогуће услове за живот Срба у АП Косово и Метохија.

Петковић је то рекао у објави на друштвеној мрежи Икс, поводом данашње сједнице Савјета Безбједности УН на којој се разматрало о новом шестомјесечном извјештају УНМИК-а и додао да се Србија за своје државне и националне интересе, као и за свој народ у АП Косово и Метохија бори снагом истине.

Вучић-Србија-09102025

Србија

Вучић: Србија ће остати до краја мог мандата на европском путу, али слушаћу само свој народ

- Имали смо прилике да пред СБ УН чујемо избалансиран извештај господина Милберта Донгџон Шина који је уважио проблеме са којима се српски народ на КиМ сусреће и да читав свијет чује за једностране и насилне потезе Приштине којим Курти ствара немогуће услове за живот Срба. Србија се за своје државне и националне интересе, као и за свој народ на КиМ бори снагом истине. Наше поруке мира које је снажно пренио министар Ђурић надјачаће национализам Аљбина Курта и његове напоре да дестабилизује регион - казао је Петковић.

