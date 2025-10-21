Отворена лабораторија за за ХЛА типизацију ткива

Извор:
АТВ
21.10.2025
20:09
Коментари:0
Велики искорак у развоју трансплатационе медицине омогућава да се анализа ткивне подударности донора и примаоца органа одсад раде у Републици Српској. Министар здравља и социјалне заштите истакао је да Tо важан корак ка самосталности здравственог система Српске. Поручује да се наставља фаза едукације људи.
Пројекат је покренут на донаторској вечери "С љубављу храбрим срцима" 2023. године. Захваљујући хуманости грађана и институција Српске и Србије новац је сакупљен.
Прикупљено је 810.000 КМ, док је Влада Србије донирала милион евра. Уручене су и захвалнице.
Отварањем лабораторије, Српска је добила важну карику у ланцу трансплатационе медицине, и корак ближе циљу да пацијенти добију шансу за нови живот.
