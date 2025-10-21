Logo

Какво нас вријеме очекује сутра?

Какво нас вријеме очекује сутра?
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити претежно облачно вријеме, понегдје са слабом кишом и максималном дневном температуром ваздуха до 21 степен Целзијусов.

Јутро ће бити променљиво до претежно облачно, у Крајини уз сунчане периоде, док ће киша падати на југу и током дана се премјештати ка истоку и слабити, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

bl vrtici protest 2

Бања Лука

Постигнут договор: Вртићи у Бањалуци од сутра у пуном капацитету

Послије подне очекује се наоблачење са запада из којег ће пасти по која кап кише на југу Крајине, док ће на сјевероистоку доћи до краткотрајног разведравања, а увече нова киша на западу која ће се у наредној ноћи премјештати ка сјевероистоку и југоистоку.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, послије подне локално на ударе појачан, на југу Крајине и јак, јужних смјерова.

Минимална температура ваздуха биће од шест до 12, а максимална од 15 до 21 степен Целзијусов.

Синиша Каран

Република Српска

Каран са члановима Савјета за високо образовање

У Републици Српској и ФБиХ данас је умјерено до претежно облачно, понегдје је забиљежена слаба киша, објавио је Федерални хидрометеоролошки завод.

Температуре измјерене у 14.00 часова: Бјелашница два, Чемерно 10, Гацко, Калиновик и Иван Седло 12, Рудо 13, Билећа, Вишеград, Соколац, Хан Пијесак и Ливно 14, Кнежево, Фоча и Мостар 16, Сребреница и Дрвар 17, Мркоњић Град, Требиње, Зеница и Сарајево 18, Рибник, Шипово, Бугојно и Јајце 19, Добој, Зворник, Нови Град, Србац и Тузла 20, Бијељина, Приједор и Сански Мост 21, а Бањалука 22 степена Целзијусова.

