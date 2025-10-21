Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:
АТВ
21.10.2025
15:02
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити претежно облачно вријеме, понегдје са слабом кишом и максималном дневном температуром ваздуха до 21 степен Целзијусов.
Јутро ће бити променљиво до претежно облачно, у Крајини уз сунчане периоде, док ће киша падати на југу и током дана се премјештати ка истоку и слабити, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Послије подне очекује се наоблачење са запада из којег ће пасти по која кап кише на југу Крајине, док ће на сјевероистоку доћи до краткотрајног разведравања, а увече нова киша на западу која ће се у наредној ноћи премјештати ка сјевероистоку и југоистоку.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, послије подне локално на ударе појачан, на југу Крајине и јак, јужних смјерова.
Минимална температура ваздуха биће од шест до 12, а максимална од 15 до 21 степен Целзијусов.
У Републици Српској и ФБиХ данас је умјерено до претежно облачно, понегдје је забиљежена слаба киша, објавио је Федерални хидрометеоролошки завод.
Температуре измјерене у 14.00 часова: Бјелашница два, Чемерно 10, Гацко, Калиновик и Иван Седло 12, Рудо 13, Билећа, Вишеград, Соколац, Хан Пијесак и Ливно 14, Кнежево, Фоча и Мостар 16, Сребреница и Дрвар 17, Мркоњић Град, Требиње, Зеница и Сарајево 18, Рибник, Шипово, Бугојно и Јајце 19, Добој, Зворник, Нови Град, Србац и Тузла 20, Бијељина, Приједор и Сански Мост 21, а Бањалука 22 степена Целзијусова.
