Минић: Изградња обалоутврде ријеке Босне - важан корак за заштиту од поплава

21.10.2025

Минић: Изградња обалоутврде ријеке Босне - важан корак за заштиту од поплава
Фото: АТВ

Премијер Саво Минић изразио је задовољство да се у Шамцу гради обалоутврда ријеке Босне, пројекат који је вриједан скоро милион КМ, а све то је договорено приликом његове званичне посјете овој општини.

''Срећан сам што се Шамцу гради обалутврда ријеке Босне, како је и договорено приликом званичне посјете овој општини. Пројекат вриједан готово милион КМ, важан је корак за заштиту од поплава'', написао је Минић на Иксу.

