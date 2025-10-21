Минић: Изградња обалоутврде ријеке Босне - важан корак за заштиту од поплава

Извор:
Премијер Саво Минић изразио је задовољство да се у Шамцу гради обалоутврда ријеке Босне, пројекат који је вриједан скоро милион КМ, а све то је договорено приликом његове званичне посјете овој општини.
Срећан сам што се Шамцу гради обалутврда ријеке Босне, како је и договорено приликом званичне посјете овој општини. Пројекат вриједан готово милион КМ, важан је корак за заштиту од поплава. pic.twitter.com/I4BG4oSzjk— Саво Минић (@minic_savo) October 21, 2025
''Срећан сам што се Шамцу гради обалутврда ријеке Босне, како је и договорено приликом званичне посјете овој општини. Пројекат вриједан готово милион КМ, важан је корак за заштиту од поплава'', написао је Минић на Иксу.
