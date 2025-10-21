Минић: Овим доприносимо здрављу и заштити наших суграђана

21.10.2025
11:58
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да се отварањем Лабораторије за ХЛА типизацију ткива у Бањалуци доприноси развоју трансплантационе медицине у Републици Српској.
"Овим доприносимо здрављу и заштити живота наших суграђана", рекао је Минић новинарима.
Он је истакао да је манифестација "С љубављу храбрим срцима", на којој је иницирано отварање Лабораторије за ХЛА типизацију ткива, на понос свима.
"Хвала Србији и свима који су имали идеју да се ово реализује", рекао је Минић.
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић рекао је да је отварање ове лабораторије заједнички пројекат, те захвалио предсједнику Додику за иницијативу и за прикупљање средстава да се овај пројекат реализује.
"У овој лабораторији ће се радити прегледи за све грађане којима је потребна трансплантација органа", рекао је Шеранић, који је захвалио и Србији која је донирала милион евра.
Он је истакао да је вишеструка корист ове лабораторије, јер ће у њој бити рађени дијагностички прегледи.
Директор Завоза за трансфузијску медицину Републике Српске Страхиња Јуришић рекао је да је ова лабораторија од великог значаја и све не би било могуће без идеје и залагања предсједника Додика.
Он је навео да су прошле године скупили 41.000 доза крви.
"Захваљујем на несебичној помоћи свима који су учествовали", рекао је Јуришић.
Генерални конзул Србије у Бањалуци Милош Вујић рекао је да ће Србија у многим стварима увијек стајати уз Српску.
"Надам се да ће ово бити на корист свим грађанима Српске", рекао је Вујић.
Оснивање ове лабораторије пројекат је покренут у оквиру донаторске вечери "С љубављу храбрим срцима" која је одржана у децембру 2023. године на иницијативу предсједника Републике Српске Милорада Додика.
Том приликом је захваљујући хуманости грађана Републике Српске, институција и организација прикупљено је 810.000 КМ, док је Влада Србије донирала милион евра, преноси Срна.
