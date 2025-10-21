Logo

Минић: Овим доприносимо здрављу и заштити наших суграђана

21.10.2025

11:58

Коментари:

0
Минић: Овим доприносимо здрављу и заштити наших суграђана
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да се отварањем Лабораторије за ХЛА типизацију ткива у Бањалуци доприноси развоју трансплантационе медицине у Републици Српској.

"Овим доприносимо здрављу и заштити живота наших суграђана", рекао је Минић новинарима.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Трудимо се да обезбједимо све здравствене услуге и да се ширимо

Он је истакао да је манифестација "С љубављу храбрим срцима", на којој је иницирано отварање Лабораторије за ХЛА типизацију ткива, на понос свима.

"Хвала Србији и свима који су имали идеју да се ово реализује", рекао је Минић.

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић рекао је да је отварање ове лабораторије заједнички пројекат, те захвалио предсједнику Додику за иницијативу и за прикупљање средстава да се овај пројекат реализује.

"У овој лабораторији ће се радити прегледи за све грађане којима је потребна трансплантација органа", рекао је Шеранић, који је захвалио и Србији која је донирала милион евра.

Отворање лабораторије за ХЛА типизацију ткива, 21.10.2025

Он је истакао да је вишеструка корист ове лабораторије, јер ће у њој бити рађени дијагностички прегледи.

Директор Завоза за трансфузијску медицину Републике Српске Страхиња Јуришић рекао је да је ова лабораторија од великог значаја и све не би било могуће без идеје и залагања предсједника Додика.

Он је навео да су прошле године скупили 41.000 доза крви.

"Захваљујем на несебичној помоћи свима који су учествовали", рекао је Јуришић.

Завод за трансфузијску медицину Републике Српске

Република Српска

Отворена лабораторија за ХЛА типизацију ткива

Генерални конзул Србије у Бањалуци Милош Вујић рекао је да ће Србија у многим стварима увијек стајати уз Српску.

"Надам се да ће ово бити на корист свим грађанима Српске", рекао је Вујић.

Оснивање ове лабораторије пројекат је покренут у оквиру донаторске вечери "С љубављу храбрим срцима" која је одржана у децембру 2023. године на иницијативу предсједника Републике Српске Милорада Додика.

Том приликом је захваљујући хуманости грађана Републике Српске, институција и организација прикупљено је 810.000 КМ, док је Влада Србије донирала милион евра, преноси Срна.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Саво Минић

Ален Шеранић

ЈZU Zavod za transfuzijsku medicinu RS

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Избора ће бити, а можда и неће

Република Српска

Избора ће бити, а можда и неће

17 ч

0
Додик упутио саучешће породици генерала Павковића

Република Српска

Додик упутио саучешће породици генерала Павковића

19 ч

0
''Опозиција у функцији унитарне БиХ и страних амбасада''

Република Српска

''Опозиција у функцији унитарне БиХ и страних амбасада''

22 ч

22
Будимир: Безбједност добра, смањена стопа криминалитета

Република Српска

Будимир: Безбједност добра, смањена стопа криминалитета

22 ч

0

Више из рубрике

Додик: Трудимо се да обезбједимо све здравствене услуге и да се ширимо

Република Српска

Додик: Трудимо се да обезбједимо све здравствене услуге и да се ширимо

1 ч

0
Отворена лабораторија за ХЛА типизацију ткива

Република Српска

Отворена лабораторија за ХЛА типизацију ткива

1 ч

0
Поједноставити поступак додјеле подстицаја малим и средњим предузећима

Република Српска

Поједноставити поступак додјеле подстицаја малим и средњим предузећима

2 ч

0
Озваничена сарадња Министарства трговине Српске и Архитектонског факултета

Република Српска

Озваничена сарадња Министарства трговине Српске и Архитектонског факултета

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

59

Његош Пурковић ухапшен због паљевина возила на Палама

12

55

Суд БиХ тражи од ЦИК-а да Милорада Додика уклони са чела СНСД-а

12

45

Мјесец у Шкорпији: Судбина доноси срећу за 3 хороскопска знака

12

41

Дилерима из Брчког 15 година затвора у предмету ”Кланац”

12

41

Додик: Полтроне из ЦИК-а БиХ приморали да гласају, ја сам изабрани предсједник

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner