Озваничена сарадња Министарства трговине Српске и Архитектонског факултета

Извор:

АТВ

21.10.2025

10:02

Коментари:

0
Фото: Уступљена фотографија

Министар трговине и туризма Републике Српске Денис Шулић и декан Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањалуци проф. др Саша Чворо потписали су Споразум о научној, стручној и пословној сарадњи ове двије институције.

Споразумом су утврђени општи оквири и видови научне, стручне и пословне сарадње Министарства трговине и туризма Републике Српске и Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањалуци, а у циљу подизања квалитета рада, те проширења и унапређења сарадње у различитим областима од заједничког интереса, саопштено је из Министарства.

влада-српске-зграда-16092025

Република Српска

Министри задовољни урађеним: Најавили нове пројекте и законска рјешења

''Основни облици сарадње обухватиће размјену искустава и достигнућа, стручну сарадњу и реализацију праксе студената, реализацију заједничких пројеката из области туризма, архитектуре, културног насљеђа, урбанистичког и просторног планирања, те других сродних дјелатносити од значаја за развој туризма Републике Српске, као и организације скупова и других активности по којима се укаже потреба и постигне сагласност страна потписница'', наводи се у саопштењу.

Ministarstvo trgovine i turizma

Република Српска

