Минић: Видимо се на терену

Извор:

АТВ

21.10.2025

07:36

Минић: Видимо се на терену
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да му је драго што ће се ове седмице видјети и са људима у Источном Сарајеву, Бијељини, Броду, Дервенти, Добоју.

''Када погледам распоред за ову седмицу, схватим колико се планира и ради. Драго ми је што ћу се, поред Бањалуке, видјети са људима у Источном Сарајеву, Бијељини, Броду, Дервенти, Добоју. Што је цијела Српска наша кућа'', истакао је Минић.

Он је на друштвеној мрежи Икс поручио "видимо се на терену".

Саво Минић

09

13

Руски милијардер нуди откуп украденог накита из Лувра и поклони га, ево коме

09

01

Полицајци ухапшени због примања мита у акцији ''Абстрего''

08

51

Радници Центра за предшколско васпитање и образовање добили позив за преговоре

08

47

Сиромашно чак 810.000 Хрвата: У овим градовима је најгора ситуација

08

46

Саркози данас иде у затвор

