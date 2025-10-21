Минић: Видимо се на терену

Извор:
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да му је драго што ће се ове седмице видјети и са људима у Источном Сарајеву, Бијељини, Броду, Дервенти, Добоју.
''Када погледам распоред за ову седмицу, схватим колико се планира и ради. Драго ми је што ћу се, поред Бањалуке, видјети са људима у Источном Сарајеву, Бијељини, Броду, Дервенти, Добоју. Што је цијела Српска наша кућа'', истакао је Минић.
Он је на друштвеној мрежи Икс поручио "видимо се на терену".
