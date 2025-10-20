Нови политички покрет најгласније "УХ"

Аутор:Кристина Секерез
20.10.2025
19:22
Коментари:0
Два слова, један уздах који много каже – добили смо најгласније „УХ“ у посљедње вријеме. Није Игора Радојичића, који је прије 10-ак година по Твитеру то писао, мада неодољиво подсјећа. То је коментар Игора Црнатка на подршку Бранислава Бореновића „Покрету сигурна Српска“ на мрежи „Х“.
На томе се зауставио. Даљих коментара, каже, на ту тему нема. Мада, и то довољно говори о односима и стању у ПДП-у. Ипак, први човјек ПДП-а и Покрета, увјерава да су сви чланови партије на броју и да Покретом јачају.
"Све наше политичке странке и оне које нам долазе потписнице и у оснивачком акту и у темељима, уграђене су у темеље овог покрета. Самим тим, чим су у темељима, значи да је овај покрет збир свих наших идеја, значи да је збир свих наших људи. Што значи да овај Покрет ће имати боје ПДП-а, имаће боје Покрета својим путем, имаће боје још четири-пет покрета и организација и то ће бити можда једна најљепша фотографија", казао је предсједник ПДП-а Драшко Станивуковић.
Не тако лијепе фотографије имамо из прошлости. Од мржње до љубави. Од кривичних пријава до загрљаја. Тај пут су прешли Драшко Станивуковић и Игор Радојичић. И ПДП је прешао свој пут.
„Сад је лопов сад је добар партнер у некаквом покрету и шта то значи, а онда знате, мени је страшно тужно када помислим да је ПДП, и уопште не амнестирам проф. др Иванића, али од проф. др Иванића до Драшка Станивуковића, мислим да је то тужно“, истиче аналитичар Светлана Ценић.
Некадашње односе на релацији Радојичић – Станивуковић најбоље и најближе је видио бивши замјеник градоначелника. Ни данас ту нема искрености, порука је Срђана Амиџића.
"Покрет формирају људи који су до уназад четири или пет година били међусобни противници, који су међусобно подносили кривичне пријаве једни према другима и ја у томе не видим ништа искрено. Посебно ме вријеђа када дио тих неких лидера ми објашњавају значај о породици, а још увијек се нису породично остварили или значај образовања, а још увијек нису се остварили у том сегменту да су дошли до тог што се зове формално образовање", говори бивши замјеник градоначелника Бањалуке Срђан Амиџић.
Многи у ПДП-у не желе да коментаришу формирање покрета. Међу њима и почасни предсједник партије, Младен Иванић. Неки не желе да дају изјаву, али знају иначе да причају како немају прилику да се њихов став чује у нашем програму, без обзира на то што их сваки пут зовнемо. Такав је Небојша Дринић, који је данас одбио да да изјаву, па након салви увреда спустио слушалицу.
