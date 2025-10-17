Logo

Минић: Будимпешта постаје симбол наде

17.10.2025

07:52

Минић: Будимпешта постаје симбол наде
Фото: АТВ

Предсједик Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да Будимпешта постаје симбол наде.

Минић је ово истакао на друштвеној мрежи Икс након што је мађарски премијер Виктор Орбан објавио да су почеле припреме за састанак лидера Русије и САД у Мађарској.

"Храбро, мудро и достојанствено", додао је Минић.

Подсјећамо, предсједник Владе Мађарске Виктор Орбан рекао је да је позвао предсједника САД Доналда Трампа и да су почеле припреме за самит Русија-САД у Мађарској.

Саво Минић

