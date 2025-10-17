Минић: Будимпешта постаје симбол наде

17.10.2025
Предсједик Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да Будимпешта постаје симбол наде.
Минић је ово истакао на друштвеној мрежи Икс након што је мађарски премијер Виктор Орбан објавио да су почеле припреме за састанак лидера Русије и САД у Мађарској.
"Храбро, мудро и достојанствено", додао је Минић.
Подсјећамо, предсједник Владе Мађарске Виктор Орбан рекао је да је позвао предсједника САД Доналда Трампа и да су почеле припреме за самит Русија-САД у Мађарској.
