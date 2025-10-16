Влада Српске преузима дуг Олимпијског центра ''Јахорина''

Извор:
16.10.2025
Олимпијски центар "Јахорина" данас је биo у фокусу Владе која ће преузети њихов дуг према комерцијалним банкама. Министри су помно анализирали финансијско стање тог предузећа и одлучили да дуг претворе у капитал Републике Српске.
"Процијењена вриједност самог Олимпијског центра је негдје на око 286 милиона КМ, а Влада Републике Српске ће се овом одлуком и информацијом обавезати да преузме и дуг од 146 милиона КМ према комерцијалним банкама'', рекао је Денис Шулић, министар трговине и туризма Републике Српске.
Олимпијски центар Јахорина национални бренд саме Републике Српске, мјесто гдје Влада Републике Српске заједно са олимпијским центром инвестирала значајан новац и кроз владу и кроз кредитна задужења што је омогућило да Олимпијски центар из године у годину бољи приход и све већи број туриста.
Влада Републике Српске се бавила и Националним парком Козара, те усвојила План управљања за наредних десет година.
"План управљања се доноси за свако заштићено подручје на период од десет година, њиме се одређују начин спровођења заштите коришћења и управљања заштићеним подручјем, смјернице и приоритети за заштиту и очување природних вриједности заштићеног подручја као и развојне смјернице уз уважавање потреба локалног становништва'', казао је Бојан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
На дневном реду сједнице Владе Српске нашло се и заштићено подручје Громижељ које је повјерено на управљање Граду Бијељина.
"Ту се морају нагласити његове основне вриједности су станиште ријетке и угрожене врсте рибе мргуде, станишта птица мочварице, црне роде, црвене чапље, мале бијеле чапље и станиште угрожених биљних врста'', казао је Бојан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
Усвојена је и информација о покретању иницијативе за сарадњу Републике Српске и Руске Федерације у области филмске продукције.
"Ова иницијатива је потекла од Асоцијације филмских радника Републике Српске и за њу влада велики интерес од стране филмских аутора из Републике Српске. Омогућава простор да наша филмска индустрија, односно копродукција дође на један већи ниво како би се остварила сарадња са Руском Федерацијом", рекао је Боривоје Голубовић, министар просвјете и културе Републике Српске.
Влада Републике Српске утврдила је на седмој сједници у Бањалуци и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Правобранилаштву Републике Српске, по хитном поступку.
Разлог за доношење ових измјена и допуна јесте потреба да се додатно јача институционална улога Правобранилаштва и унапређује његова ефикасност и транспарентност.
