Министри задовољни урађеним: Најавили нове пројекте и законска рјешења

Извор:

СРНА

16.10.2025

16:14

Коментари:

0
Фото: АТВ

Министри у Влади Републике Српске Денис Шулић, Бојан Випотник и Боривоје Голубовић истичу да су задовољни урађеним од почетка новог мандата и да ће оправдати и испунити циљеве које је пред њих поставио премијер Саво Минић.

Министар трговине и туризма Денис Шулић рекао је да је план Владе и министарстава постављен реално и да се већ много радило на реализацији.

"Закон о заштити потрошача ускоро ће бити пред народним посланицима. Закон о туризму прослијеђен је на давање мишљења у друга министарства. Ријеч је о Нацрту закона", рекао је Шулић новинарима у Бањалуци.

CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

Овјерене четири кандидатуре за пријевремене изборе

Он је рекао да ће ускоро бити одржана регионална конференција о трговини.

"Желимо да у Бањалуку дођу кључни доносиоци одлука, људи који одлучују у овој области и чија ријеч вриједи. Имамо и конференцију о брендирању, а у припреми је Закон о угоститељству", поручио је Шулић.

Према његовим ријечима, намјера је да до краја године у употреби буде Централни информациони систем.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Спреман материјал за посебну сједницу Владе о Електропривреди

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бојан Випотник рекао је да су направљени помаци када је ријеч подручју Губер у Сребреници, а да су министри припремили информацију о Трговској гори, што је и био задатак за првих 100 дана рада.

"На наредној сједници Владе имамо разговор о заштићеном подручју Таре. Повјеравамо га општини Фоча", додао је Випотник.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Министри који не испуне план остаће без фотеље

Он каже да је припремљен текст закона о уређењу простора и грађењу, и да пролази кроз прописану процедуру.

Випотник сматра да је видљиво на терену да је повећан интензитет активности министара, предвођених премијером Минићем.

"Мислим да се осјети нова енергија", истакао је Випотник.

Министар просвјете и културе Боривоје Голубовић рекао је да је много активности које спроводи ово министарство, те истакао тренутно одржавање манифестације "Дани Србије у Републици Српској".

Он је додао да је у току реализација пројеката вриједних 600.000 КМ према основним школама, као и припрема законских рјешења.

"Један од закона који припремамо је о предшколском образовању и наредне седмице иде у процедуру. Имамо још закона о основном, средњем и образовању одраслих. Када добијемо потребна мишљења и они ће у процедуру", рекао је Голубовић.

Он сматра да ће план Владе бити испуњен и прије истека 100 дана.

16

38

Напредни Chat GPT даје више погрешних одговора него прошли модел

16

32

Градски олимпијски базен у Бањалуци сутра почиње са радом

16

31

Са клупе Јувентуса на терен Барселоне

16

29

Нижеразредни уплив у Стејт департмент

16

27

УО ФК Борац: Инфраструктура је приоритет

