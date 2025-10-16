Влада Француске преживјела ново гласање о неповјерењу

Извор:
Народна скупштина Француске поново није изгласала неповјерење влади француског премијера Себастијена Лекорнуа, изјавила је предсједавајућа Народне скупштине Јел Браун Пиве.
Она је рекла да је за неповјерење Влади Француске гласао 271 посланик, те да није постигнута неопходна већина да би се усвојила релевантна резолуција.
Француски медији јавили су раније да ће Народна скупштина данас два пута гласати о неповјерењу Влади.
