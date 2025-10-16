Logo

Влада Француске преживјела ново гласање о неповјерењу

Извор:

СРНА

16.10.2025

12:22

Коментари:

0
Фото: Atypeek Dgn/Pexels

Народна скупштина Француске поново није изгласала неповјерење влади француског премијера Себастијена Лекорнуа, изјавила је предсједавајућа Народне скупштине Јел Браун Пиве.

Она је рекла да је за неповјерење Влади Француске гласао 271 посланик, те да није постигнута неопходна већина да би се усвојила релевантна резолуција.

Економија

Нестле планира отпуштање 16.000 радника

Француски медији јавили су раније да ће Народна скупштина данас два пута гласати о неповјерењу Влади.

Француска

