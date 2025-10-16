Преминуо посљедњи члан експедиције која је прва освојила Монт Еверест

Извор:
Посљедњи преживјели из експедиције којој је успјело први пута у историји да се попне на Монт Еверест 1953, Канча Шерпа, умро је у 92. години, саопштила је његова породица.
"Није се осјећао добро посљедњих дана. Умро је", рекао је један од његових унука.
Рођен 1933. године, Канча Шерпа имао је 19 година када је ангажован као носач у екипи коју је водио Новозеланђанин Едмунд Хилари, прва особа која се успјела попети на Монт Еверест 29. маја 1953, заједно с Непалцем Тензингом Норгајуом.
Током тог успона, млади носач Канча Шерпа успио је доћи у "зону смрти", односно подручје више од 8.000 метара, без икаквог ранијег алпинистичког искуства.
Чланови експедиције из 1953. тада су се окупили у непалском главном граду Катмандуу и ходали до базног кампа на Евересту носећи шаторе, храну и опрему. Сви су морали ходати јер није било путева, возила ни авиона, испричао је Канча Шерпа за АФП 2013. године.
Након експедиције 1953. Канча Шерпа наставио је учествовати у бројним експедицијама двадесет година, преносе медији.
