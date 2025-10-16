Logo

Песков: Руте не зна ништа о руским пилотима и морнарима

16.10.2025

Dmitrij Peskov
Изјаве генералног секретара НАТО-а Марка Рутеа о недостатку професионализма руских пилота и морнара указују на то да он ништа не зна о томе, рекао је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.

"Ово показује да Руте ништа не зна о нашим пилотима и морнарима. Да је знао, не би то рекао", рекао је Песков новинарима, коментаришући Рутеове изјаве.

Раније је генерални секретар НАТО-а Марко Руте изјавио да руски пилоти ловаца наводно невјешто управљају својим авионима, а да капетани бродова наводно не знају како да спусте сидро, пише Спутњик.

