Песков: Руте не зна ништа о руским пилотима и морнарима

Извор:
Sputnjik
16.10.2025
11:47
Коментари:0
Изјаве генералног секретара НАТО-а Марка Рутеа о недостатку професионализма руских пилота и морнара указују на то да он ништа не зна о томе, рекао је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.
"Ово показује да Руте ништа не зна о нашим пилотима и морнарима. Да је знао, не би то рекао", рекао је Песков новинарима, коментаришући Рутеове изјаве.
Здравље
Ове навике вам могу помоћи да се ослободите стреса за само 10 минута
Раније је генерални секретар НАТО-а Марко Руте изјавио да руски пилоти ловаца наводно невјешто управљају својим авионима, а да капетани бродова наводно не знају како да спусте сидро, пише Спутњик.
Република Српска
36 мин0
Здравље
40 мин0
Свијет
42 мин0
Република Српска
46 мин0
Свијет
42 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму