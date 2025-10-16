Logo

Почели четврти "Дани осигурања Републике Српске"

Извор:

АТВ

16.10.2025

11:37

Фото: АТВ

У Бањалуци су почели четврти "Дани осигурања Републике Српске" на којима ће бити ријечи о најновијим трендовима, изазовима и идејама за нове развојне шансе у осигуравајућој индустрији.

Догађају присуствују предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, министар финансија Српске Зора Видовић, министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић, те представници регулаторних тијела, осигуравајућих друштава и финансијских институција из БиХ и региона.

Организатори су навели да су "Дани осигурања Републике Српске" савршено мјесто за све професионалце из индустрије спремне за нова усавршавања, размјену искустава и нове пословне конекције.

Дводневни догађај организује Удружење друштава за осигурање Привредне коморе Републике Српске, које је основано 2009. године.

Први "Дани осигурања Републике Српске" организовани су 2022. године са циљем

изналажења рјешења за изазове са којима се сусрећу друштва за осигурање у пословању.

Дани осигурања Републике Српске

