Тахировић: Био сам свједок несреће и пришао помоћи повријеђенима, а онда су напали на мене

Познати физиотерапеут из Грачанице, Анадин Тахировић, огласио се путем друштвених мрежа поводом, како наводи, “лажних и злонамјерних оптужби” које су се појавиле у јавности да је физички напао једног младића без разлога пише Црна-Хроника.
У опширном саопштењу Тахировић детаљно описује догађај који се, према његовим ријечима, одиграо у ноћи са суботе на недјељу, око 2:50 сати у улици Патриотске лиге код градског стадиона "Луке" у Грачаници.
Тахировић наводи да је те ноћи свједочио саобраћајној несрећи у којој су учествовала два аутомобила.
"Видио сам пребрзу вожњу, нагло претицање и затим јак прасак. Одмах сам потрчао према мјесту догађаја да видим има ли повријеђених. Нашао сам један аутомобил тешко оштећен, а други паркиран нешто даље без већих оштећења".
На лицу мјеста, према његовим ријечима, затекао је тројицу младића – фудбалере НК Братство Грачаница: Турсуновића, Авдагића и Вилакића.
“Турсуновић је био видно повријеђен, савијен од болова и повраћао је. Одмах сам одлучио позвати полицију и хитну помоћ, али су ми рекли да то не радим јер ће ‘они све ријешити између себе’. Нисам их послушао јер сам као медицински радник сматрао да морам реаговати.”
Тахировић у саопштењу тврди да је инцидент настао након што је један од младића, Авдагић, почео вријеђати њега и његову преминулу мајку.
"Када сам им рекао да сам већ позвао полицију, Авдагић се наљутио, почео псовати и рекао дословно ‘звао је онај глупан полицију, ј… му ја матер’. Питао сам га да понови и он је то опет рекао, додајући ‘теби је… матер’. Тада сам му пришао и ударио га шаком у предјелу главе. Нисам га желио повриједити теже, али нисам могао допустити такве увреде".
Додаје да је потом одмах престао с било каквим сукобом и чекао долазак полиције.
“Вилакић ме тада смиривао и рекао да се удаљим, што сам и учинио. Полицију сам чекао јер сам знао да сам исправно поступио.”
Тахировић тврди да су младићи покушали прикрити праве околности несреће.
“Полицији су тврдили да је Вилакић возио сам и да је ударио у дрво због лежећег полицајца. Авдагић је све то потврдио, иако сам ја био свједок да су се утркивали и да су била два аута.”
Након свега, физиотерапеут је, каже, отишао кући “у невјерици шта се догодило у властитом граду, испред стадиона на којем је одрастао”.
"Дао сам им три дана да ме позову или да се извине, они, њихови родитељи или клуб. Умјесто тога, чујем приче да сам ја напао њих. Због тога сам одлучио објавити своју страну приче".
Тахировић наглашава да је његова намјера била искључиво да помогне повријеђенима, а не да изазива сукоб.
“Никад у животу нисам напао никога без разлога. Испао сам кривац само зато што сам поступио људски.”
У емотивном дијелу саопштења, Тахировић се осврће на увреде које су упућене његовој рахметли мајци.
“Моју рахметли маму, којој ускоро друга година од пресељења, нико нема право псовати. То нећу дозволити. Мој образ, образ мог оца и породице не можете укаљати.”
На крају поруке додаје да Турсуновићу жели брз опоравак, јер је касније сазнао да је младић хоспитализован на УКЦ Тузла са сумњом на унутрашње крварење.
"Турсуновићу желим брз опоравак, а овој двојици желим више памети и одговорније понашање. Истина увијек изађе на видјело", – изјавио је Анадин Тахировић пише Црна-Хроника.
