Наставак акције "Коверта": Претреси у више институција Кантона Сарајево

Огњен Матавуљ

16.10.2025

08:33

Фото: АТВ БЛ

Због сумње на неправилности приликом именовања чланова Управног одбора ЈУ Служба за запошљавања КС, и данас истражитељи МУП-а КС по налогу поступајућих тужилаца врше претресе на више локација.

Петреса се министар финансија у Влади КС, Министарство за рад, социјалну политику, расељене особе и избјеглице, Влада КС и ЈУ Служба за запошљавање КС.

Ове и активности претходних дана реализирају се у склопу акције кодног назива "Коверта' у циљу прикупљања додатних доказа.

А до сада је, између осталог, изузета обимна документација везана за неправилности приликом избора и именовања деканесе Економског и декана Стоматолошког факултета као и телефони који ће бити вјештачени.

