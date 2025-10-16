Наставак акције "Коверта": Претреси у више институција Кантона Сарајево

Аутор:Огњен Матавуљ
16.10.2025
08:33
Због сумње на неправилности приликом именовања чланова Управног одбора ЈУ Служба за запошљавања КС, и данас истражитељи МУП-а КС по налогу поступајућих тужилаца врше претресе на више локација.
Петреса се министар финансија у Влади КС, Министарство за рад, социјалну политику, расељене особе и избјеглице, Влада КС и ЈУ Служба за запошљавање КС.
Ове и активности претходних дана реализирају се у склопу акције кодног назива "Коверта' у циљу прикупљања додатних доказа.
А до сада је, између осталог, изузета обимна документација везана за неправилности приликом избора и именовања деканесе Економског и декана Стоматолошког факултета као и телефони који ће бити вјештачени.
