"Српска има велики број пријатеља у новој америчкој администрацији"

- Ојачали смо љубав и приврженост према Српској и вратили снажно идеју Републике Српске. Значајан број важних људи постао је њен пријатељ - истакао је Додик.

Он је подсјетио да су се могли чути коментари да је луд када је ставио качкет на главу на којем пише "Трамп", те упитао ко је сада луд.

Додик је нагласио да Република Српска данас има пријатеље у Мађарској, Русији, Кини, Словачкој, Азербејџану. "Имамо пријатеље у многим земљама ЕУ. А о Србији да и не говорим", рекао је Додик за "Вечерње новости".

Коментаришући вишемјесечне блокаде у Србији, Додик је рекао да су предсједник Србије Александар Вучић и Србија, иако имају уравнотежену политику, заробљени међународном концепцијом овог региона, коју су раније направили Британци, са жељом да спријече напредак Србије.

- Када погледате карту Балкана видите - Србија, Република Српска, Црна Гора и Косово и Метохија. А када то обједините, онда видите шта је Балкан и под чијом је заједницом. Британска концепција на Балкану је била да се разбије све што је српско - навео је Додик.

Додик је рекао да жели да Србија буде велика и то без наводника, па нека схвати како ко хоће.

Он је навео да је у Србији вјештачки направљена атмосфера и структура, која за све криви Вучића, те додао да га изненађује та врста мржње.

- То није рационално. Нема земље на свијету гдје је власт за прихватљив модел улице. Изађи на изборе и добиј власт - рекао је Додик.