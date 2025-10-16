Logo

Додик: Референдума ће бити

16.10.2025

07:38

Коментари:

1
Милорад Додик, предсједник
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да се референдум у Српској мора одржати.

Додик је навео да су муслимани користили уставне могућности тако што су сваки пут посљедњи дан покретали иницијативе и помјерали рок.

Папа Лав-16102025

Свијет

Папа добио необичан поклон

Каже да је најбоље да референдум буде одржан 9. јануара.

"За српски народ је важно да иза себе има историјски и велики референдум који ће рећи да никада нисмо прихватили међународне интервенције", изјавио је Додик за Вечерње новости.

Поновио је да пријевремене у Републици Српској нико неће, ни власт ни опозиција.

"Ови избори су понижење за Републику Српску. Изборни процес је независан и не смије се измијештати, а опозиција у Српској је то прихватила", навео је Додик.

ILU-BEBA-140925

Република Српска

У Српској рођене 24 бебе

Подсјетио је да су опозицији нудили формирање Владе националног јединства, али да о томе нису хтјели да разговарају већ су исти дан они из СДС-а и ПДП-а отишли у Сарајево.

Додик је нагласио да је и даље изабрани предсједник Републике Српске по њеном Уставу, а што је тиче одлуке Суда БиХ то је напад на тај устав.

senat kongres kapitol

Свијет

Наставља се блокара америчке владе

"Многи људи сматрају да сам ја за њих несумњиво предсједник и сви су ми лојални. Ко год да долази само се чује од мојих `питајте предсједника`. То је оданост, приступ, дисциплина. Опозиција то нема, па не може да разумије", рекао је Додик.

Коментари (1)

Коментари (1)
