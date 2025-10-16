Додик: Референдума ће бити

16.10.2025
07:38
Коментари:1
Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да се референдум у Српској мора одржати.
Додик је навео да су муслимани користили уставне могућности тако што су сваки пут посљедњи дан покретали иницијативе и помјерали рок.
Каже да је најбоље да референдум буде одржан 9. јануара.
"За српски народ је важно да иза себе има историјски и велики референдум који ће рећи да никада нисмо прихватили међународне интервенције", изјавио је Додик за Вечерње новости.
Поновио је да пријевремене у Републици Српској нико неће, ни власт ни опозиција.
"Ови избори су понижење за Републику Српску. Изборни процес је независан и не смије се измијештати, а опозиција у Српској је то прихватила", навео је Додик.
Подсјетио је да су опозицији нудили формирање Владе националног јединства, али да о томе нису хтјели да разговарају већ су исти дан они из СДС-а и ПДП-а отишли у Сарајево.
Додик је нагласио да је и даље изабрани предсједник Републике Српске по њеном Уставу, а што је тиче одлуке Суда БиХ то је напад на тај устав.
"Многи људи сматрају да сам ја за њих несумњиво предсједник и сви су ми лојални. Ко год да долази само се чује од мојих `питајте предсједника`. То је оданост, приступ, дисциплина. Опозиција то нема, па не може да разумије", рекао је Додик.
