У француском парламенту данас најављена два гласања о повјерењу Лекорнију

Извор:
Танјуг
16.10.2025
07:24
У француском парламенту за данас су заказана два гласања о повјерењу француском премијеру Себастијану Лекорнију, за која се очекује да ће их он преживјети, након што је социјалистичка партија раније најавила да неће подржати те приједлоге.
Лекорни, који је већ био премијер Француске са најкраћим мандатом у модерном добу, прије него што је поново именован на исту функцију прошле недјеље, суочио се са изгледом још краћег другог мандата, све док прије два дана није направио уступак у вези са пензионом реформом, након чега је добио подршку социјалиста, преноси данас Ројтерс.
Упркос Лекорнијевој понуди да пензиону реформу одложи за послије предсједничких избора 2027. године, очекује се да ће резултат гласања о неповјерењу његовој влади бити тијесан.
У парламенту има 265 посланика из странака које су најавиле да ће гласати за смјењивање Лекорнија, а за изгласавање неповјерења је потребно 289 гласова.
Лекорни, кога је француски предсједник Емануел Макрон 9. септембра први пут именовао за премијера, поднио је након 27 дана на тој функцији оставку, због неслагања о буџету, али га је Макрон у петак, 10. октобра поново именовао за премијера.
Приједлоге за изгласавање неповјерења новој влади, на чијем је челу поново Лекорни, поднијеле су странка крајње љевице Непокорена Француска и странка крајње деснице Национално окупљање, али оне не могу да обезбиједе већину у парламенту без подршке опозиционе Социјалистичке партије, након што је конзервативна Републиканска странка саопштила да ће за сада подржати владу.
