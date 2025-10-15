Случај "транс спортиста" ускоро пред Врховним судом САД

Извор:
РТ Балкан
15.10.2025
22:02
Коментари:0
Врховни суд САД ипак ће да разматра случај трансродних спортиста на америчким факултетима, јер је савезни судија у Ајдаху одбацио покушај да се парница повуче.
Биолошки мушкарац Линдзи Хикокс је тужио државу Ајдахо 2020. због закона који брани "транс" особама да се такмиче у женским спортовима. Тужба је испочетка имала успјеха, јер је један савезни судија блокирао примјену закона као дискриминаторску.
Случај је онда дошао до 9. апелационог суда, који је 2023. подржао блокаду. У јулу ове године, међутим, Врховни суд је прихватио да саслуша парницу. Хикокс је онда у септембру тражио да се случај повуче, јер је "одлучио да се трајно повуче из свих женских спортова на Бојзи Стејт универзитету и у држави Ајдахо".
Судија Дејвид Нај је ове седмице одбацио тај приједлог и пресудио да Ајдахо "има право да добије коначну пресуду" о спорном закону, те да је аргумент да за парницом више нема потребе "манипулативан покушај да се избегне претрес пред Врховним судом".
Министар правде Ајдаха, Раул Лабрадор, сматра да Врховни суд намјерава да од овог случаја направи преседан, како би установио принцип да државе имају право да заштите права жена у спорту.
"Мислим да ћемо имати пресуду о томе могу ли мушкарци да се такмиче у женским спортовима и, што је још важније, да ли трансродне особе имају посебна права по уставу и савезним и државним законима", рекао је Лабрадор за "Фокс њуз".
Ајдахо је добио подршку од 27 савезних држава и територије Гуам, гдје су на власти углавном републиканци.
Врховни суд такође намјерава да размотри случај "Беки" Пепер-Џексон, трансродне особе која се такмичи у бацању кладива и кугле у средњошколској категорији у држави Западна Вирџинија, јер је 4. апелациони суд блокирао примјену закона који то забрањује.
Администрација предсједника Џозефа Бајдена инсистирала је на "трансродним правима" у склопу кампање да се "једнакост" намјетне у свим сферама државе и друштва. Садашњи предсједник Доналд Трамп је међу првим потезима по доласку на власт прогласио да савезна влада признаје само два биолошка пола, мушки и женски.
