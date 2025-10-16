Ове бањалучке улице данас остају у мраку

16.10.2025
07:05
Коментари:0
Због радова на електромрежи без струје ће данас од девет до 11.30 часова бити дијелови бањалучких улица Деспота Стефана Лазаревића и Ивана Горана Ковачића, саопштили су из "Електрокрајине".
Истакли су да дио Суботичкe улице неће имати струју од 12 до 13.30 часова.
"Без напајања електричном енергијом од девет до 13.30 часова остаће и дијелови насеља Кола и Рекавице", навели су из овог предузећа.
Према њиховим ријечима, без струје ће од девет до 14 часова бити и дијелови улица Давида Штрпца, Новосадска, Дујке Комљеновића, Милана Бранковића и Бранка Кошчице.
"Струје неће бити у дијеловима насеља Бочац и Агино Село од 8.30 до 14.30 часова", рекли су из овог предузећа.
Додали су да данас од девет до 14 часова неће бити напајања електричном енергијом у дијеловима улица Хајдук Вељкова, Кајмакчаланска, Књаза Милоша, Краљице Марије, Мајора Драге Бајаловића, Луке Вукаловића, Милана Цвијетића, Мире Цикоте, Радована Вулина, Василија Острошког и Војводе Пријезде.
